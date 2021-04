Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Pistons : 115-105

Nets @ Pacers : 130-113

Bucks @ Rockets : 136-143

Warriors @ Wolves : 114-126

Pelicans @ Thunder : 109-95

Raptors @ Nuggets : 111-121

Kevin Durant sort une masterclass contre Indiana

- Kevin Durant a certes manqué pas mal de matches cette saison en NBA, mais quand il est là... il est là ! Seul membre du Big Three des Nets à être en tenue cette nuit, "KD" s'est occupé des Pacers.

Non seulement il leur a collé 42 points (à 16/24) dans le cornet, mais il a aussi profité du fait que la défense d'Indiana a cherché à le cibler. Durant a délivré 10 passes décisives et réussi une masterclass pour permettre à Brooklyn de composter son ticket pour les playoffs.

🔥 42 points for @KDTrey5

🔥 30 in the 2nd half

🔥 10 assists KD powers @BrooklynNets to 4 straight! pic.twitter.com/e5n5vA7HbY — NBA (@NBA) April 30, 2021

Les Nets ont tout simplement le meilleur bilan en NBA depuis début février. Dans le camp d'en face, Caris LeVert a été très bon pour ses retrouvailles avec Brooklyn. L'arrière a compilé 36 points, 5 passes et 4 rebonds.

Kevin Porter d'espoirs !

- Certes, on vit un époque de la NBA où les statistiques offensives des joueurs et des équipes ont gonflé. Mais ça rend pas pour autant facile le fait de finir un match avec 50 points et 11 passes comme l'a fait Kevin Porter Jr cette nuit avec les Rockets.

On savait le talent brut de Porter époustouflant, mais malheureusement un peu éclipsé par ses soucis extra-sportifs. L'ancien joueur des Cavs était complètement focus sur le terrain face à Milwaukee et il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à compiler autant de points et de passes sur un match.

Il l'a aussi fait contre des Bucks censés compter parmi les meilleurs défenses NBA depuis plusieurs saisons, ce qui n'est pas rien. Un one-man show qui donne quand même beaucoup d'espoir à Houston sur le talent de la pépite qu'ils ont récupérée contre deux Snickers et un Twix.

Kevin Porter Jr. (career-high 50 PTS & 11 AST) put on a SHOW against the Bucks 👀 pic.twitter.com/2n71ScqbgO — NBA TV (@NBATV) April 30, 2021

- Milwaukee a malheureusement perdu Giannis Antetokounmpo sur une blessure à la cheville dès la première minute du match. La soirée était mal partie dès cet instant...

Les Wolves continuent de surprendre

- Donc l'équipe avec la meilleure série de victoires active en NBA se nomme... Minnesota. On ne l'avait pas vue venir celle-là ! Les Wolves ont enregistré une 4e victoire consécutive en dominant Golden State.

Malgré les 37 points de Stephen Curry, les Warriors ont notamment plié face à l'énergie d'Anthony Edwards, 26 points (18 dans le 4e QT), dont les trois paniers à 3 points dans le 4e quart-temps ont fait du bien, et le tandem Rubio (26-6-6)-KAT (22-11-7).

🙌 @theantedwards_ scores 18 of his 25 PTS in the 4th quarter to lift the @Timberwolves to their 4th win in a row! pic.twitter.com/5txfpg9Me0 — NBA (@NBA) April 30, 2021

Les Nuggets mettent la pression aux Clippers

- Denver continue de carburer avec une 8e victoire en 9 matches, conquise cette fois à domicile face à Toronto. Nikola Jokic n'a eu besoin que de trois quart-temps pour compiler 19 points et 11 rebonds, avec l'aide de Michael Porter Jr (23 pts), désormais incontournable.

Les Nuggets, qui ont passé n 31-8 aux Raptors à cheval sur le 3e et le 4e quart-temps, ne sont qu'à une demi-victoire des Clippers, 3e, au classement de l'Ouest.

Record en carrière pour Tim Hardaway, Hayes et Doumbouya intéressants

- Pas de Luka Doncic ? No problemo. Tim Hardaway Jr s'est occupé de tout pour les Mavs et a signé son record de points en carrière (42) pour dessiner le succès de Dallas contre Detroit et éjecter Portland de la 6e place, sésame pour éviter le play-in tournament.

- Titulaire, Killian Hayes n'a inscrit que 2 points, mais a délivré 11 passes décisives, dans la lignée des prestations intéressantes qu'il a récemment livrées en termes de playmaking. Sekou Doumbouya, lui aussi dans le cinq de Detroit, a inscrit 14 points à 5/10 en 29 minutes.

Maledon plutôt bon, débuts timides pour Deck

- Gabriel Deck, l'un des bourreaux de l'équipe de France lors du Mondial 2019 avec l'Argentine, a fait ses débuts en NBA cette nuit. L'ancien joueur du Real Madrid a revêtu la tunique d'OKC lors de la défaite contre New Orleans.

Deck, 2 points et 2 rebonds en 15 minutes, a été moins en vue que Théo Maledon, auteur de 16 points et 4 passes à 5/12.

Les Pelicans ont globalement maîtrisé leur sujet avec un Zion Williamson à 27 points, 8 rebonds et 6 passes.