Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Sixers : 114-144

Cavs @ Knicks : 119-101

Nets @ Hawks : 115-122

Heat @ Bulls : 127-109

Jazz @ Warriors : 107-111

REVERSE et Giannis Antetokounmpo reviennent en force !

- Ce qui s'est passé cette nuit pour les Nets est assez inquiétant. On avait quand même dans l'idée, que ce soit en début de saison ou aujourd'hui, que Brooklyn ne pourrait pas perdre un match dans lequel Kevin Durant bat son record de points en carrière, pendant que Kyrie Irving apporte 31 points et 6 passes à plus de 50% au shoot. C'est pourtant ce qui s'est produit sur le parquet d'Atlanta.

Les Hawks ont survécu aux 55 points (à 8/10 à 3 points) de KD en s'appuyant sur leur banc, qui a surclassé celui des Nets (46-12), mais aussi sur le sang froid de Trae Young. Le meneur All-Star a inscrit 9 de ses 36 points dans la dernière minute du match, pour offrir une cinquième victoire de suite à son équipe.

L'issue est d'autant plus problématique pour Brooklyn que les Hawks en ont profité pour les doubler et s'emparer de la 8e place et virtuellement s'éviter un tour de barrage supplémentaire. Les Nets sont 10e avec un bilan égal à celui des Hornets mais un désavantage sur les confrontations directes...

Quand Patty Mills n'est pas dedans (0/7) et que le banc ne peut pas apporter plus de 12 points, les Nets sont en danger, indifféremment des perfs de leurs superstars...

Malgré cette contre-performance, visionner les images des 55 points de Kevin Durant permet quand même de savourer ce moment spécial de l'un des attaquants les plus meurtriers de l'histoire de la NBA.

Kevin Durant went off for a career-high 55 points and 8 threes. What a special scorer. pic.twitter.com/EfbWzD2SiN — NBA (@NBA) April 3, 2022

- Les Warriors ont pris une bouffée d'air appréciable en dominant une équipe du Jazz pas franchement fringante en ce moment et qui a encore connu des trous d'air inquiétants. Utah a compté 21 points d'avance dans ce match avant de s'effondrer, d'être verrouillé par la défense retrouvée de Golden State et impuissant face aux coups de chaud de Klay Thompson (36 points à 14/28) et Jordan Poole (31 pts).

Rudy Gobert (14 points, 20 rebonds) a fait de son mieux et les 52 points combinés de Donovan Mitchell et Mike Conley auraient pu suffire si les hommes de Quin Snyder n'avaient pas coupé le courant en cours de route.

Ce succès permet aux Warriors de conserver une victoire d'avance sur Dallas au 3e rang de l'Ouest et d'être mathématiquement assurés de ne pas jouer le play in tournament, ce qui est tout de même une bonne nouvelle avec l'incertitude autour de la présence de Stephen Curry en playoffs.

36 points for Klay.

31 points for Poole. The @warriors backcourt powers them to a 21-point comeback win 🔥 pic.twitter.com/UvsZF4xA2o — NBA (@NBA) April 3, 2022

- Miami continue de réaffirmer sa capacité à garder la première place, tout en rassurant ceux qui s'inquiétaient de leur méforme des dernières semaines et des prises de bec entre Jimmy Butler, Udonis Haslem et Erik Spoelstra. Le Heat est allé l'emporter avec sérénité sur le parquet de Chicago, grâce à une bonne répartition des tâches (22 points pour Butler, 19 pour Lowry et Herro, 16 pour Adebayo).

Milwaukee continue de presser, mais en remportant trois de leurs quatre derniers matches, les Floridiens seraient sûrs de finir en tête et d'avoir l'avantage du terrain jusqu'à d'éventuelles Finales NBA.

- Philadelphie aussi conserve un mince espoir mathématique de finir en tête, mais gommer 2.5 longueurs de retard avec 5 matches à jouer d'ici la fin de la saison régulière s'annonce compliqué. Les Sixers ont quand même fait le job en atomisant Charlotte à domicile pour sortir la tête de l'eau après trois défaites consécutives.

Joel Embiid a compilé 29 points, 4 rebonds et 6 passes, recevant l'aide de Tobias Harris, qui a réussi l'un de ses meilleurs matches depuis pas mal de temps. Sept joueurs de Philly ont inscrit au moins 10 points et Doc Rivers a pu assez rapidement faire souffler ses cadres.

- Pour répondre aux attaques des Hawks sur leur 7e place, les Cavs ont réussi à avoir du répondant en s'imposant au Madison Square Garden. Même si les Knicks sont en roue libre, un tel succès reste appréciable, surtout en l'absence d'Evan Mobley. Darius Garland a sans surprise mené la barque (24 points, 13 passes) avec l'aide de Caris LeVert (19 pts) et du tandem Moses Brown (16 pts, 13 rbds) - Isaac Okoro (16 pts).

Les Knicks peuvent saluer le record en NBA d'Obi Toppin (20 pts) et les 19 points d'Evan Fournier, qui a ajouté trois paniers à 3 points à son record de paniers primés sur une saison pour un joueur de la franchise. A part ça, pas grand chose...