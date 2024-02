CQFR : Hayes sort du placard, NOLA se paye les Clippers

Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Hornets : 123-117

Cavs @ Wizards : 114-106

Warriors @ Sixers : 127-104

Hawks @ Celtics : 117-125

Spurs @ Heat : 104-116

Pelicans @ Clippers : 117-106

Pistons @ Kings : 133-120

Les Celtics font un ajout discret, mais astucieux

- La dégringolade se poursuit pour les Sixers, largement battus à domicile par les Warriors. Après un bon démarrage, Philadelpbie s'est écroulé et a pris un -30 sur les 2e et 3e QT, sous l'impulsion d'Andrew Wiggins (21 pts), Jonathan Kuminga (18 pts) et Klay Thompson (18 pts). Stephen Curry n'a même pas eu à atteindre la barre des 10 points pour que Golden State l'emporte. Les Sixers sont 5e à l'Est mais n'ont plus que deux victoires d'avance sur Indiana.

- Miami a mis les gaz dans le 4e QT pour venir à bout des Spurs et enregistrer une deuxième victoire de suite. Jimmy Butler (17 pts, 11 rbds, 11 asts) a enregistré son premier triple-double depuis 2 ans et a sonné la charge pour donner 19 points d'avance aux siens alors que la rencontre était serrée. Victor Wembanyama (18 pts, 13 rbds, 3 asts en 28 min) a lui signé son 25e double-double de la saison, sans pouvoir empêcher le Heat de prendre le contrôle des opérations en fin de match.

- Les Clippers jouaient leur 8e match en 13 jours cette nuit à domicile contre New Orleans. Plus frais, les Pelicans ont freiné les Californiens grâce à un meilleur finish. CJ McCollum a marqué 13 de ses 25 points dans le 4e QT, alors que Zion Williamson était dans un mood playmaker (21 pts, 10 asts) et a été déterminant également en fin de match. C'est la 4e victoire de suite pour NOLA, qui continue son bonhomme de chemin en étant caché, à la lutte avec Phoenix pour la 5e place à l'Ouest.

- Killian Hayes et les Pistons ont passé une belle soirée, ce qui est assez rare pour être souligné cette saison ! Le meneur français était titulaire cette nuit - peut-être un moyen de le montrer aux prétendants avant la deadline ? - sur le parquet des Kings et a été bon, participant à l'étonnante victoire de Detroit. Hayes a apporté 8 points et 9 passes en livrant une solide prestation défensive, dans un soir où ni Cade Cunningham, ni Bogdanovic n'étaient présents. Le Français s'est notamment offert un tir à 3 points au buzzer de la première mi-temps.

Killian Hayes high-arcing 3 beats the halftime buzzer! Detroit leads 70-63 at the break. Pistons-Kings | Live on the NBA App

📲 https://t.co/GGafcgmbG3 pic.twitter.com/WRwADxrp5Q — NBA (@NBA) February 8, 2024

Jaden Ivey en a profité pour sortir le meilleur match de sa carrière en NBA (37 points, 7 passes, 6 rebonds).

- Boston a repris un peu de confiance à domicile en gérant les Hawks au TD Garden. Kristaps Porzingis (31 pts), Derrick White (21 pts) et Jayson Tatum (20 pts, 9 rbds, 7 asts) ont fait le gros du boulot.

- Ciblé par plusieurs équipes avant la deadline de ce soir, Miles Bridges s'est fait une belle pub (ça change...) en claquant son record en carrière lors de la défaite de Charlotte à domicile contre Toronto. Les 45 points de Bridges à 17/27 n'ont pas empêché Toronto de renverser la situation dans le dernier QT (32-20). Jakob Poeltl a réussi deux actions décisives dans le money time avec un rebond offensif + panier pour passer à +5 et un contre sur Bridges quelques instants plus tard.

- Les Cavs n'ont pas réussi leur meilleur match de l'année contre Washington, mais l'essentiel est là : ils se sont imposés pour la 7e fois de suite pour conforter leur 2e place à l'Est. Donovan Mitchell a de nouveau été excellent et a posé 40 points (dont 14 dans le 4e QT), aidé par Evan Mobley (22 pts à 9/10).

Bilal Coulibaly est sorti du banc pour les Wizards et a compilé 6 points, 3 rebonds et 1 passe en 28 minutes.