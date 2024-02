Les Celtics font un ajout discret, mais astucieux

Ce n’est pas l’onde de choc que les fans espéraient à l’approche de la trade deadline, mais c’est une transaction qui a son importance. Les Celtics ont récupéré Xavier Tillman dans un transfert, ce mercredi, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Il s’agit d’un solide renfort pour Boston, déjà l’équipe la mieux classée de la NBA.

The Memphis Grizzlies are trading F/C Xavier Tillman to the Boston Celtics for two second-round picks, sources tell ESPN.

