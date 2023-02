Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Pistons : 111-99

Cavs @ Wizards : 114-91

Clippers @ Nets : 124-116

Mavs @ Jazz : 124-111

Spurs @ Bulls : 104-128

Kings @ Rockets : 140-120

Thunder @ Warriors : 114-141

Bucks @ Blazers : 127-108

- Cam Thomas va clairement être l'un des grands gagnants du trade de Kyrie Irving. Même si les Nets ont perdu à domicile contre les Clippers, le jeune arrière a claqué 47 points, juste après en avoir inscrit 44 samedi, à 15/29 (7/11 à 3 pts). Los Angeles a quand même pris le dessus grâce à un run (25-9) dans les 7 dernières minutes de jeu, mais Thomas a marqué les esprits.

Nicolas Batum a joué 28 minutes pour 9 points, 11 rebonds et 3 passes.

- Les Celtics ont géré les Pistons sans trop de mal et malgré l'absence de Jaylen Brown, malade. Sam Hauser était titulaire et en a profité pour faire admirer son shoot (5/9 à 3 pts, 15 pts), pendant que Robert Williams III finissait en double-double (15 pts, 15 rbds) et que Jayson Tatum montait en pression au fil du match (34 pts).

- Boston a bien fait de gagner puisque Milwaukee continue de mettre la pression. Les Bucks ont sereinement dominé Portland, malgré les problèmes de fautes de Giannis Antetokounmpo, limité à 23 minutes de jeu, suffisant pour compiler 24 points, 13 rebonds et 8 passes... En face, on attendait une nouvelle performance de haut niveau de Damian Lillard, mais les 28 points du meneur des Blazers n'ont pas suffi.

- Cleveland non plus n'a pas souffert sur le parquet de Washington. Les Wizards ont été inoffensifs et ont vu la différence qui les séparaient des Cavs, capables de les maintenir à 91 points tout en faisant en sorte que les cinq titulaires inscrivent au moins 12 points chacun, avec Darius Garland et Jarrett Allen en artificiers principaux (23 pts tous les feux). Bradley Beal et Kyle Kuzma étaient absents tous les deux. C'est la troisième victoire de suite pour Cleveland et la troisième défaite consécutive pour Washington.

- Sans Luka Doncic, ni Kyrie Irving, les Mavs ont créé la surprise sur le terrain du Jazz. Josh Green et Josh Hardy ont pris le relais en battant tous les deux leur record de points en NBA (29) et en donnant plus que du fil à retordre à Utah. C'est la première fois de la saison que Dallas gagne un match sans Doncic. Lorsque Green était sur le parquet, les Mavs ont surclassé le Jazz de 39 points. Sacré impact !

- Malgré les rumeurs qui agitent les Bulls à l'approche de la deadline, ils sont parvenus à assurer l'essentiel contre San Antonio, pour infliger une 9e défaite de suite aux Spurs. Chicago a surtout appuyé à l'intérieur, avec des gros matches d'Andre Drummond (21 pts, 15 rbds) en mode vintage, et de Nikola Vucevic (22 pts, 12 rbds).

- Keegan Murray a choisi le bon soir pour réussir le meilleur match offensif de sa jeune carrière en NBA. Les 30 points du rookie, avec 8 paniers à 3 points, ont aidé les Kings à éviter une troisième défaite consécutive pour s'imposer à Houston. Le 4e pick de la Draft 2022 restait sur un 1/16 à 3 points sur les trois derniers matches et a chassé la maladresse comme il se doit.

Sacramento a dominé Houston de 20 points et marqué 140 points en profitant des largesses défensives texanes.

- Les Warriors ont correctement digéré la nouvelle de l'absence de Stephen Curry pour plusieurs semaines. Le fait que Klay Thompson se soit transformé en torche humaine à 3 points contre OKC a bien aidé. L'arrière californien a frappé 12 fois from downtown pour poser 42 points et guider Golden State vers un succès à la maison. Ils ne sont pas beaucoup à pouvoir shooter à 12/16 à 3 points en NBA et lorsque Klay est dans ce mood, c'est un spectacle incroyable.