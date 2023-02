Podcast 76 : Qui sont les gagnants et les perdants du trade de Kyrie ?

On était obligé de revenir sur le trade de dimanche, avec le départ de Kyrie Irving pour Dallas. Dans ce nouvel épisode, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou réagissent à ce qu'implique ce départ de Kyrie pour les équipes, les joueurs et la ligue.

Et si les Nets étaient mieux sans Kyrie Irving, finalement ?

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Nos réactions à l'annonce du trade de Kyrie Irving

05:20 - Le pari incompréhensible des Mavs

13:15 - Un deal favorable aux Nets ?

20:35 - Les Mavs pouvaient-ils faire mieux ?

31:36 - Quels étaient les autres offres pour Kyrie Irving ?

43:20 - Et Kevin Durant dans tout ça ?

49:44 - Les Lakers, les grands perdants de ce trade ?

53:43 : Outro