Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Pelicans : 107-97

Pacers @ Mavs : 105-132

Kings @ Sixers : 101-103

Raptors @ Heat : 124-120, après trois prolongations

Wizards @ Grizzlies : 95-115

Nets @ Warriors : 106-110

Klay Thompson, une douce montée en puissance

- Fred VanVleet n'est pas revenu de blessure pour rien. Après avoir manqué les deux derniers matches de son équipe, le meneur des Raptors s'est montré décisif dans le match fou remporté par Toronto à Miami. Il a fallu trois prolongations pour déterminer un vainqueur. Sans les deux paniers à 3 points de VanVleet dans la troisième prolongation, on serait peut-être encore en train de jouer du côté de South Beach...

Le triple-double de Jimmy Butler (37 points, 14 rebonds et 11 passes) n'a pas suffi, pas plus que le shoot miraculeux de Gabe Vincent dans la deuxième prolongation, annulé en raison d'un temps mort pris juste avant par son propre coach Erik Spoelstra.

Gary Trent Jr (33 pts, 5 pds, 5 stls) a poursuivi sur sa belle dynamique.

- Klay Thompson (16 pts) a rentré son shoot le plus clutch depuis son retour de blessure cette nuit, lors de la réception des Nets. L'arrière de Golden State a permis à son équipe de prendre l'air à 12 secondes de la fin sur un tir dont il a le secret.

Kyrie Irving, qui jouait sans James Harden, ni Kevin Durant, a fait de son mieux pour maintenir Brooklyn dans le match et a fini avec 32 points, 7 passes et 7 rebonds.

Kyrie Irving is about BUCKETS! 🏀@KyrieIrving: 32 PTS, 7 REB, 7 AST, 3 STL pic.twitter.com/Zy6Nju0EHo — NBA (@NBA) January 30, 2022

- Ja Morant a continué de fêter sa future titularisation au All-Star Game avec la manière. Le meneur des Grizzlies a conduit les siens vers une facile victoire, la troisième de suite, contre les Wizards. Auteur de 34 points (à 15/27), Morant a signé un 6e match de rang à au moins 30 points face à une équipe de Washington impuissante.

🔥 The @memgrizz win their 3rd straight game powered by a great performance by Ja Morant!@JaMorant: 34 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/mDYUgLqiWR — NBA (@NBA) January 30, 2022

Killian Tillie a joué 16 minutes en sortie de banc pour 6 points, 1 rebond, 1 passe, 1 interception et 1 contre.

- Les Sixers se sont accrochés à Joel Embiid pour se sortir du piège tendu par les Kings. Menés de 10 points à la pause, les joueurs de Doc Rivers se sont réveillés dans le sillage de leur superstar. Embiid a posé 36 points, 12 rebonds et 6 passes, épaulé par Tyrese Maxey (13 pts, 7 pds), très tranchant dans le 4e quart-temps.

C'est la 4e victoire de suite pour Philadelphie et le 17e match de suite d'Embiid avec au moins 25 points au compteur. Les Sixers ont gâché la career night de Tyrese Haliburton, auteur de 38 points et 7 passes à 11/19.

Joel Embiid drops 36 PTS to power the @sixers to their 4th straight win. He now has 17 straight games with 25+ points!@JoelEmbiid: 36 PTS | 12 REB | 6 AST | pic.twitter.com/IK5QhNfFhg — NBA (@NBA) January 30, 2022

- Boston a décroché une troisième victoire ne quatre matches, grâce en partie à son tandem Jayson Tatum - Jaylen Brown. Leurs 69 points cumulés (38 pour Tatum, 31 pour Brown) ont permis aux Celtics de gérer ce déplacement à New Orleans avec une relative sérénité, également acquise grâce à la bonne perf de Robert Williams III (8 points, 16 rebonds et 4 contres).

Jayson Tatum & Jaylen Brown both dropped 30+ to power the @celtics to victory! #BleedGreen@jaytatum0: 38 PTS, 8 REB, 7 AST, 3 STL@FCHWPO: 31 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/7w511ZmoTH — NBA (@NBA) January 30, 2022

- Luka Doncic (30 points, 12 passes) a fait en sorte que Rick Carlisle ne fasse pas de comeback victorieux à Dallas. L'ancien coach des Mavs, aujourd'hui à la tête des Pacers, n'a pu que constater la différence de niveau entre son équipe actuelle et l'ancienne. Les retrouvailles ont tout de même été chaleureuses entre Carlisle et son successeur, Jason Kidd, qu'il a coaché l'année du titre en 2011, mais aussi avec l'ensemble de la franchise, qui lui a rendu hommage.