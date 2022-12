Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Pistons : 126-111

Bulls @ Heat : 113-103

Warriors @ Knicks : 94-132

Wizards @ Suns : 113-110

Grizzlies @ Nuggets : 91-105

- Et si Denver passait le Christmas Day en tant que leader de l'Ouest ? Les Nuggets ont remporté un match au sommet cette nuit face à Memphis, sans jamais être derrière au score et en affichant une impressionnante sérénité. Malgré les 35 points et 10 passes de Ja Morant, les Grizzlies n'ont pas tenu le choc. Nikola Jokic a signé un deuxième triple-double consécutif - moins gigantesque certes - avec 13 points, 13 passes et 13 rebonds, dont ce petit bijou.

THIS JOKIC NUTMEG PASS 🤣 pic.twitter.com/0lRP6moMxy — Bleacher Report (@BleacherReport) December 21, 2022

Denver menait déjà de 21 points dans le premier quart-temps et a déroulé, en s'appuyant notamment sur Aaron Gordon (24 pts) et Bruce Brown (16 pts).

- Stephen Curry adore jouer au Madison Square Garden et y signe généralement des grosses performances. En son absence, les Warriors n'ont pas existé face à New York, et les Knicks ont prolongé leur impressionnante série de victoires avec un 8e succès consécutif.

Les joueurs de Tom Thibodeau ont vite pris le large, emmenés par Immanuel Quickley (22 pts), Jalen Brunson (21 pts), Quentin Grimes (19 pts) et RJ Barrett (18 pts), sans parler du double-double de Julius Randle (15 pts, 12 rbds).

Jalen Brunson dropped 21 PTS, 3 REB, and 5 AST to lead the Knicks to their 8th straight win 🔥 pic.twitter.com/GlDdr62CqG — NBA (@NBA) December 21, 2022

- Les Wizards ont enfin gagné un match ! Après 10 défaites de suite, Washington a relevé la tête sur le parquet de Phoenix. Il y a encore eu du stress chez les hommes de Wes Unseld Jr, qui ont dilapidé un avantage de 17 points dans le 3e quart-temps avant d'être eux-mêmes menés de 10 points dans le 4e. Kyle Kuzma (29 pts), Bradley Beal (27 pts dont 16 dans le 4e QT), Deni Avdija (16 pts, 10 rbds) et Daniel Gafford (12 pts) ont joué un rôle important pour mettre fin à cette terrible série.

Le gros double-double de Deandre Ayton (30 pts, 13 rbds) n'a pas suffi en l'absence de Devin Booker.

Kyle Kuzma and Bradley Beal led the Wizards to the W tonight in Phoenix. Kuz: 29 PTS, 6 REB, 6 AST

Beal: 27 PTS, 6 REB, 6 AST pic.twitter.com/pDl014Og44 — NBA (@NBA) December 21, 2022

- Après la déculottée à Minneapolis et les 4 défaites de suite, les Bulls devaient réagir contre Miami. Ils l'ont fait en profitant des absences de Jimmy Butler et Kyle Lowry, avec un double-double de Nikola Vucevic (29 pts, 12 rbds), 24 points de DeMar DeRozan et 21 de Zach LaVine.

Le run (30-7) de Chicago dans le 2e quart-temps a mis le groupe de Billy Donovan dans de bonnes conditions pour retrouver un peu le moral

- Lauri Markkanen a sans doute vu que les votes pour le All-Star Game étaient ouverts et s'est dit qu'il fallait marquer le coup. Le Finlandais a réussi un carton face aux Pistons pour guider le Jazz vers la victoire. Markkanen a égalé son record de points en NBA (38 pts), avec 9 paniers à 3 points (là aussi un record personnel) au compteur.

Pour l'épauler, Jarred Vanderbilt (18 pts, 13 rbds) a été parfait. Utah a pris de l'air en deuxième mi-temps (65-51) pour tenter de finir l'année du bon côté de la barrière.