MVP Race-Vol. 2 : Tatum, le three-peat de Jokic ou un autre ?

Voilà deux mois que la NBA a repris ses droits et tout le monde a joué environ 30 matches. Après un volume 1 de la MVP Race qui donnait les premières tendances, ce volume 2 va nous permettre d'affiner la sélection et de déterminer qui sont les vrais candidats à la succession de Nikola Jokic.

A nouveau, on s'intéresse d'abord aux mentions honorables, avec des joueurs proches du top 5 mais auxquels il manque un tout petit quelque chose, avant de se pencher sur les plus sérieux des prétendants. Pour ces derniers, il n'y a pas d'ordre, juste la certitude qu'ils ne sont pas loin du compte.

Mentions honorables

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Ses stats : 25.5 points, 7.2 rebonds, 4.6 passes à 61%, 24 matches

Si les Pelicans sont aussi bien placés à ce stade de la saison, c'est en partie parce que Zion a répondu aux interrogations et aux attentes. Le TGV de NOLA domine encore plus qu'avant sa blessure et a ajouté la corde du playmaking à son arc. Les Pels sont moins fringants ces derniers jours, mais lui reste d'une constance effarante. Pourvu que ça dure !

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Ses stats : 29.5 points, 4.6 passes, 3.9 rebonds à 50.3% (42.4% à 3 points)

Les Cavs sont 3e à l'Est avec la défense la moins perméable de la ligue et Donovan Mitchell continue de se comporter comme le leader de l'équipe. On dirait que "Spida" est là depuis 10 ans et son efficacité, son énergie et son leadership sont incontestables sur cette première partie de saison. Lui aussi aura son mot à dire si Cleveland reste l'une des meilleures équipes de la ligue d'ici la fin de la saison régulière.

Joel Embiid (Philadelphie Sixers)

Ses stats : 33.3 points, 9.9 rebonds, 4.7 passes à 53.5%

Il n'a joué "que" 20 matches sur 28, mais c'est très suffisant pour mesurer son impact et son importance pour les Sixers. Si la remontée de Philadelphie se poursuit et que Joel Embiid continue de tourner à plus de 30 points et quasiment 10 rebonds de moyenne sans manquer trop de matches, il va être compliqué de l'écarter d'une course dans laquelle il a joué l'un des premiers rôles ces dernières années.

Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

Ses stats : 17.7 points, 11.6 rebonds, 6.4 passes à 62.6%

Les Kings sont tellement hors du coup depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas laisser de côté le joueur qui fait la plus forte impression chez eux depuis le début de la saison. Sabonis

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Ses stats : 30 points, 6.8 passes, 6.6 rebonds à 50% (43.4% à 3 points), 26 matches

Il vient de se blesser et va cruellement manquer aux Warriors. On n'a pas besoin de se le voir rappeler, mais Golden State est traditionnellement poussif et médiocre lorsque Curry est absent. Avant ce que l'on espère être seulement un petit contretemps, le double MVP était sur les bases de sa meilleure saison en carrière en termes d'efficacité. Le voir tourner à 50% (dont 43% à 3 pts) avec ce volume de tirs n'a aucun sens. Le classement et le début de saison décevant des Warriors sur le plan collectif le pénalisent malheureusement.

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Ses stats : 26.7 points, 7.7 passes, 6.7 rebonds à 45%

Il a contribué à propulser Memphis en haut de la Conférence Ouest et reste sur des standards très élevés, avec ce petit bonus de spectacularité tous les soirs qui donne envie de le mettre encore plus haut. Il n'est pas très loin du top 5 et pourrait très rapidement nous faire regretter de ne pas l'avoir intégré...

Devin Booker (Phoenix Suns)

Ses stats : 28 points, 5.8 passes, 4.8 rebonds à 47.7%

Il n'est pas passé loin d'intégrer le top 5 au moment de faire notre synthèse. Booker marche sur l'eau ces derniers temps, avec des cartons phénoménaux au scoring et cette sensation que c'est désormais lui le leader incontesté le joueur essentiel des Suns plutôt que Chris Paul.