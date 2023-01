Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Pistons : 118-135

Bulls @ Wizards : 97-100

Bucks @ Hawks : 114-105

Pelicans @ Celtics : 114-125

Pacers @ Knicks : 113-119

Spurs @ Grizzlies : 129-135

Suns @ Nuggets : 97-126

Rockets @ Kings : 115-135

- Après deux matches d'absence, Ja Morant a retrouvé tout son gaz. Le meneur des Grizzlies a aidé son équipe à poursuivre sa magnifique série avec une 8e victoire consécutive. Face aux Spurs, Morant a posé 38 points (14/25) et Memphis a su contenir le retour des Texans en fin de partie.

Pour ce qui est en train de devenir une tradition annuelle, le meneur All-Star a mis Jakob Poeltl sur un poster à 3 minutes de la fin.

- L'accalmie a été de courte durée pour les Suns. Après leur victoire surprise à Golden State, les joueurs de Monty Williams ont repris une avoinée à Denver, qui a répondu comme il faut à la pression mise par Memphis. Les deux équipes sont à nouveau co-leaders, grâce au large succès décrochée à domicile par les Nuggets dans le sillage de Nikola Jokic (21 points, 18 rebonds, 9 passes), qui n'est pas passé loin d'un 12e triple-double en NBA cette saison en seulement 28 minutes de jeu...

Phoenix a rapidement été mis hors de portée, avec un cinq trop léger pour affronter un tel adversaire : Washington Jr, Craig, Bridges, Saric, Biyombo.

- Malgré le double-double de Rudy Gobert (16 pts, 14 rbds), les Wolves ont été sèchement battus sur le parquet des Pistons. Minnesota restait sur 4 victoires consécutives et a rechuté contre une équipe à sa portée, emmenée par Saddiq Bey (31 pts) et Bojan Bogdanovic (27 pts). Detroit était menée 10-0 après trois minutes de jeu mais a petit à petit rectifié le tir.

Titulaire, Killian Hayes a rebondi après son match compliqué face aux Sixers. Le meneur français a compilé 18 points, 9 passes, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre en shootant à 50%. Exactement le genre de prestations auxquelles il avait commencé à nous habituer.

Symbole de la confiance qui anime Hayes en ce début d'année, ce dunk au nez et à la barbe de Rudy Gobert en deuxième mi-temps.

- La fin de match entre Washington et Chicago peut se résumer à un duel entre Kyle Kuzma (21 pts) et Zach LaVine (38 pts). C'est le shoot du premier, à 3.5 secondes de la fin, qui a cassé l'égalité entre les deux équipes et donné la victoire aux Wizards. Pas le plus simple des game winners, assurément.

KYLE KUZMA FOR 3 😱 WIZARDS LEAD BY 3 WITH :05 TO GO 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/BhXUDpAwzO — NBA (@NBA) January 12, 2023

Derrière, LaVine a tenté de répondre au buzzer, sans succès. A noter les 20 rebonds (record personnel en NBA) de Deni Avdija pour Washington, qui revient à une victoire de Chicago, le dernier qualifié virtuel pour le play-in à mi-parcours.

- Drôle de soirée pour les Bucks, qui ont réussi à s'imposer à Atlanta alors que Giannis Antetokounmpo n'a inscrit que 7 points et que les Hawks ont gommé un retard de 24 points en deuxième mi-temps. Milwaukee s'en est remis à Jrue Holiday (27 pts) et Brook Lopez (20 pts) au scoring, Giannis apportant tout de même 18 rebonds et 10 passes.

Atlanta, qui jouait sans Trae Young, ni Clint Capela, a le mérite de s'être accroché dans le match avec un bon Bogdan Bogdanovic (22 pts) en sortie de banc.

- Boston continue de caracoler en tête de l'Est. Les Celtics recevaient les Pelicans et se sont fait respecter à la maison pour une quatrième victoire consécutive. Le tandem Tatum-Brown a encore été incroyablement productif, avec cette fois Jaylen Brown (41 pts, 12 rbds) dans le rôle d'artificer principal et Jayson Tatum (31 pts, 10 rbds) dans celui d'adjudant. C'est la 10e fois de leur carrière en NBA que les deux compères totalisent 70 points ou plus à eux dans dans une rencontre.

Les Pelicans étaient à nouveau déplumés, avec le seul CJ McCollum (38 pts) pour répondre à l'agressivité offensive adverse.

- Tom Thibodeau a trop vu ses Knicks perdre leurs moyens sur les fins de matches cette saison et il a bien cru être reparti pour un tour. New York menait de 25 points contre Indiana dans le 3e quart-temps, mais a laissé revenir les Pacers à -1 à 3 minutes de la fin du match. Jalen Brunson (34 pts), qui joue de plus en plus comme un All-Star, a refusé ce craquage collectif et a inscrit les 7 points suivants dans cette rencontre pour permettre aux Knicks de respirer.

Pour son retour de blessure, RJ Barrett a inscrit 27 points. Evan Fournier n'est lui pas sorti du banc. Espérons que l'arrière des Bleus ne va pas repartir pour une série de DNP...

- Les Kings ont attendu le 4e quart-temps pour accélérer et se défaire des Rockets, qui menaient d'un point à l'entame de l'ultime période. Domantas Sabonis, qui joue toujours avec sa blessure au doigt, n'est pas passé loin du triple-double (25 pts, 14 rbds, 9 pds). Le joueur le plus important du match pour Sacramento a été Trey Lyles, qui a inscrit 15 de ses 20 points dans le 4e quart-temps remporté 41-20 par les Californiens.

Malgré la défaite, Alperen Sengun a réalisé le premier triple-double de sa carrière avec 10 points, 10 rebonds et 10 passes. Le Turc est devenu le plus jeune pivot à finir en 3D en NBA, à seulement 20 ans.