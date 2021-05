Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Hawks : 116-120

Spurs @ Nets : 116-128

Celtics @ Cavs : 96-102

Pelicans @ Mavs : 107-125

Blazers @ Jazz : 105-98

Rockets @ Lakers : 122-124

New York, Atlanta et Miami en playoffs

- Ce début de décennie n'est décidément pas banal, dans la vie comme en NBA. Huit ans après leur dernière participation, les New York Knicks vont participer aux playoffs. Les hommes de Tom Thibodeau n'ont même pas eu à jouer cette nuit. Ils ont laissé les Celtics faire le job tout seul et poursuivre leur série noire. La quatrième défaite de suite de Boston, cette fois à Cleveland, empêche les C's de finir plus haut que 7e et assure à New York de ne pas descendre plus bas que la 6e place.

Boston a quand même réussi à prendre un gros match de Kevin Love dans les dents, ce qui n'était pas gagné. L'intérieur des Cavs a sorti la machine à remonter le temps pour rendre une copie à 30 points et 14 rebonds comme à sa meilleure époque chez les Wolves.

La bataille va quand même faire rage jusqu'au bout entre Atlanta, New York et Miami pour les spots 4, 5 et 6. Ce n'est pas la même histoire d'affronter les Hawks ou les Knicks, que de devoir se coltiner la tête de série n°3 Milwaukee avec son double MVP Giannis Antetokounmpo...

Atlanta tient pour le moment la corde pour la 4e place, grâce à un succès à domicile contre Washington. Emmenés par un Trae Young en pleine bourre (33 points, 9 passes et 8 rebonds) qui va disputer la première post-saison de sa carrière, les Hawks ont renversé les Wizards dans le dernier quart-temps et survécu aux 34 points et 15 passes de Russell Westbrook.

Trae Young helps the @ATLHawks defeat Washington, clinch an #NBAPlayoffs berth and maintain #4 in the East! #TrueToAtlanta 33 PTS | 8 REB | 9 AST pic.twitter.com/JaOyp2Xy0P — NBA (@NBA) May 13, 2021

C'est le Far West pour les spots 5 et 6, merci Kyle Kuzma

- A l'Ouest, dans le genre tendu, la course aux 5e et 6e places va être haletante jusqu'au bout :

Sans LeBron James, ni Anthony Davis, les Los Angeles Lakers ont réussi à conserver une petite chance d'éviter le play-in. Le héros du jour, après Talen Horton-Tucker la veille, se nomme Kyle Kuzma. Outre ses 19 points, 10 rebonds et 7 passes en sortie de banc contre Houston, Kuzma a surtout inscrit le panier de la gagne à 6 secondes de la fin sur un drive. Les Lakers venaient de dilapider une avance qui semblait définitive.

Portland a conservé sa 5e place provisoire en allant taper le Jazz à Salt Lake City. Les Blazers tiennent le bon bout et ont profité de la belle prestation du duo Damian Lillard (30 pts)- CJ McCollum (26 pts), mais aussi des 18 points de Carmelo Anthony en sortie de banc. Rudy Gobert (15 pts, 20 rbds) et Jordan Clarkson (29 pts) ont fait leur job, mais impossible d'assurer la première place de toute la NBA pour le moment.

Dame and CJ lead the way in the @trailblazers 5th straight win... as they stay at #5 out West! #RipCity @Dame_Lillard: 30 PTS, 6 AST@CJMcCollum: 26 PTS pic.twitter.com/eIV2oHFxSF — NBA (@NBA) May 13, 2021

(30 pts)- (26 pts), mais aussi des 18 points de en sortie de banc. (15 pts, 20 rbds) et (29 pts) ont fait leur job, mais impossible d'assurer la première place de toute la NBA pour le moment. Les Mavs eux aussi sont en position de force avec un calendrier facile pour les deux derniers matches (Toronto et Minnesota) et une victoire conquise cette nuit contre New Orleans. Luka Doncic n'a blessé les bijoux de famille d'aucun adversaire, ni insulté le moindre arbitre. Le Slovène s'est contenté d'être le génie du basket que l'on connaît avec 33 points, 8 rebonds et 8 passes à 50%, aidé par le retour de Kristaps Porzingis (19 pts en 22 minutes).

- A deux matches de la fin, Portland et Dallas ont donc le même bilan, mais les Blazers tiennent la 5e place grâce au tie-breaker. Les Lakers sont embuscade avec une victoire de moins. En ce qui concerne le calendrier, ça donne ça :

Portland doit affronter Phoenix et Denver

Dallas jouera contre Toronto et Minnesota

L.A. sera opposé à Indiana et New Orleans

- En ces temps difficiles où les Lakers ne sont pas du tout assurés de jouer les playoffs, les fans ont eu le droit à un petit boost avec la présentation de la bannière du titre 2020, avec une vidéo commémorant les 17 championnats remportés par la franchise.

17 Championships. Endless memories. pic.twitter.com/OwOfQBpRK3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 13, 2021

Anthony Davis est rincé physiquement, les Lakers vont galérer pour regagner le titre

Retour gagnant et tranchant pour Harden

- James Harden n'est pas revenu pour rien. Après avoir manqué 20 des 21 derniers matches des Brooklyn Nets, le barbu en chef a rappelé qu'il était quand même sur une saison de très, très haut niveau lors de la victoire des siens contre les Spurs.

Harden n'a eu besoin que de 26 minutes en sortie de banc pour placer 18 points, 11 passes et 7 rebonds, dans un match que Brooklyn s'est rendu facile. Collectivement, Steve Nash a dû apprécier de voir pas moins de 8 de ses joueurs inscrire entre 12 et 21 points.