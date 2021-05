Anthony Davis serre les dents, mais il ne sera pas à 100% lui non plus jusqu'à la fin de la saison. Comment les Lakers vont-ils bien pouvoir réussir le back to back ?

Ce n'est pas faire injure à la grandeur de LeBron James de dire qu'il n'aurait pas gagné de titre à Los Angeles sans Anthony Davis. L'inverse est évidemment vrai aussi. C'est pour cette raison que le mot "inquiétude" revient avec autant d'insistance ces derniers temps autour des Purple and Gold.

Avec ces deux-là à 100% ou presque, les Lakers seraient les grandissimes favoris à leur propre succession. On a bien vu les dégâts considérables que leur relation technique pouvait infliger aux adversaires dans bulle l'an dernier. Mais alors que le King lui-même doit gérer une blessure à la cheville jusqu'à la fin de la saison, la santé de "Unibrow" n'est pas beaucoup moins inquiétante que celle de LeBron. Il suffit d'avoir regardé le match contre les Knicks la nuit dernière pour s'en rendre compte.

CQFR : Sauvés par THT, les Lakers peuvent encore y croire

Davis a beau avoir joué 43 minutes (20 points, 6 rebonds, 4 passes à 8/23) de cette partie achevée en prolongation sur un game winner de Talen Horton-Tucker, le langage corporel et les déclarations post-game de l'intéressé ne sont pas rassurantes. L'enchaînement des matches pèse sur le corps de l'ancienne star des Pelicans.

Davis avait les jambes lourdes et grimaçait clairement contre New York dès le retour des vestiaires. La douleur ne l'a pas empêché de réussir quelques séquences défensives importantes en fin de match et en prolongation, mais la perspective du play-in tournament et d'une campagne au long cours en playoffs derrière font planer des doutes sur sa capacité à tenir le choc.

"Je souffre, j'ai mal à l'aine. Je vais quand même essayer d'être là contre Houston demain", a déclaré Davis.

Se coltiner Julius Randle, Nerlens Noel et Taj Gibson fatiguerait n'importe qui. Le problème, c'est que les Lakers et tous les prétendants au titre sont censés entamer les playoffs en étant au pic de leur forme physique ou presque. A l'heure qu'il est, Anthony Davis est sur un fil, LeBron James est affaibli et aucune vraie plage de repos ne sera vraiment disponible avant la fin des playoffs.

Un Davis diminué et un LeBron obligé de surveiller constamment sa cheville, ce sont forcément des signaux inquiétants dans la perspective de conserver le titre. On souhaiterait évidemment voir les Lakers à 100%, que ce soit pour l'affrontement en barrage ou pour la suite, mais il faut très certainement renoncer à cette idée.

Il y a évidemment la possibilité que le cyborg qu'est LeBron James soit suffisamment remis pour intimider la plupart des équipes adverses. Ou que d'autres membres de l'équipe prennent le relais de leurs deux leaders amoindris. L'espace d'un match contre New York, Andre Drummond a quasiment montré la meilleure version de lui-même. "THT" a prouvé qu'il avait du culot et du sang froid. Les autres, ceux qui ne sont pas en protocole Covid comme Dennis Schröder ou en disgrâce comme Montrezl Harrell (4 minutes de jeu contre les Knicks...), doivent au moins en faire autant.

LeBron James, les Lakers, visiblement impressionnés, annoncent la couleur !