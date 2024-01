Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Cavs : 102-111

Celtics @ Bucks : 102-135

Blazers @ Thunder : 77-139

Knicks @ Mavs : 124-128

Suns @ Lakers : 127-109

Donovan Mitchell illumine le Paris Game 2024

- Le choc de l'Est a accouché d'un match à sens unique et d'un réveil spectaculaire des Bucks. Hués par leur public récemment, Giannis Antetokounmpo et ses camarades ont largement dominé Boston cette nuit et Adrian Griffin a pu mettre ses cadres au repos assez rapidement. Les Bucks ont compté jusqu'à 43 points d'avance et ont passé un 25-0 à cheval sur les deux premiers quart-temps, Giannis et Bobby Portis faisant particulièrement mal aux visiteurs. Le retour de Jrue Holiday à Milwaukee aura été bien plus douloureux qu'il ne l'avait envisagé à la base et Joe Mazzulla a rapidement arrêté les frais et vidé son banc. Les Bucks restaient sur 4 défaites en 5 matches et Boston sur 9 victoires en 11 matches. Les Celtics ont encore trois victoires d'avance en tête de la Conférence Est.

- Les Blazers ont subi la deuxième plus lourde défaite de leur histoire cette nuit à OKC. Le Thunder s'est imposé par 62 points d'écart, pour ce qui est aussi la cinquième plus large victoire depuis les débuts de la ligue. Portland n'a pas existé et a été mené de bout en bout, sanctionné par Shai Gilgeous-Alexander (31 pts en 21 min), Josh Giddey (en triple-double avec 13 pts, 12 asts, 10 rbds) ou encore Jalen Williams (21 pts). OKC revient pour l'occasion à hauteur de Minnesota en tête de la Conférence Ouest avec 26 victoires et 11 défaites. Le Thunder est prêt à prendre les commandes dès que l'occasion se présentera.

- Kyrie Irving (44 pts, 10 asts à 15/26) a fait le show contre les Knicks et mis fin à la série d'invincibilité de New York depuis le trade d'OG Anunoby. Après 5 victoires consécutives, les joueurs de Tom Thibodeau ont cette fois chuté à Dallas, alors que les Mavs étaient pourtant privés de Luka Doncic et Dereck Lively notamment. Pour son premier retour à Dallas, Jalen Brunson a signé 30 points, ce qui n'a pas suffi à renverser les Texans, qui menaient de 18 points à la pause, en deuxième mi-temps. Les Knicks ont quand même bien failli réussir leur coup et sont revenus à 1 point aux abords de la dernière minute de jeu sur un panier de Donte DiVincenzo. Le panier à 3 points de Josh Green à 27 secondes du terme a mis fin au suspense. Tim Hardaway Jr, titulaire pour la cinquième fois cette saison seulement, était en jambes et a apporté 32 points aux Mavs, 7e de l'Ouest à 4 victoires de la tête.

Kyrie COOKED all night, scoring 44 points, knocking down 6 triples, and dishing 10 assists in the Mavs' W. pic.twitter.com/6RnUl9QY74 — NBA (@NBA) January 12, 2024

- Les Lakers sont retombés dans leurs travers en livrant un match désincarné à domicile contre Phoenix. Les Suns, a contrario, ont montré un visage intéressant, avec un Bradley Beal particulièrement saignant (37 pts avec 8 paniers primés) pour orchestrer un succès anormalement facile. Phoenix a compté jusqu'à 32 points d'avance en début de 4e quart-temps, alors que Darvin Ham avait déjà vidé son banc et envoyé ses cadres, LeBron James en tête (10 pts, 9 asts) à la sieste. Kevin Durant a ajouté 18 points pour les Suns, qui n'avaient plus battu les Lakers depuis 5 matches. Cette défaite est la 11e en 16 matches pour les Californiens depuis leur victoire lors de la NBA Cup.

Bradley Beal put on a SHOW in the Suns' 127-109 win in L.A. 🤩 🔥 37 PTS (season high)

🔥 8/10 3PM (season high)

🔥 6 REB

🔥 4 AST pic.twitter.com/IQx1Atj49o — NBA (@NBA) January 12, 2024

