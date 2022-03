Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Hornets : 132-121

Cavs @ Pacers : 127-124

Suns @ Magic : 102-99

Pelicans @ Grizzlies : 111-132

Bucks @ Thunder : 142-115

Clippers @ Warriors : 97-112

Kyrie hué par les fans des Celtics, Tatum calme les esprits

- Kyrie Irving a évacué sa frustration des derniers mois sur les Hornets. Le meneur des Nets a réveillé Brooklyn après 4 défaites de suite, en claquant 50 points (15/19, dont 9/13 à 3 points) pendant que Kevin Durant l'applaudissait depuis le siège passager. Les New Yorkais ont fait la différence en première mi-temps avant de se relâcher, mais Kyrie est resté constant dans la destruction de la défense de Charlotte, dans le style spectaculaire et fluide qu'on lui connaît.

Irving est devenu l'un des 22 joueurs de l'histoire de la NBA à compter au moins 5 matches à au moins 50 points en carrière. On a beau regretter ses choix, la ligue est quand même plus douce quand Kyrie peut y jouer.

"THIS GAME IS ABOUT BUCKETS!" Kyrie Irving WENT OFF for a season-high 50 PTS on just 19 total attempts, while shooting 9-of-12 from three-point range! #NetsWorld 🔥 50 PTS (15-19 FGM) | 6 AST | 9 3PM 🔥 pic.twitter.com/mDn9fnTk8V — NBA (@NBA) March 9, 2022

- Giannis Antetokounmpo était lui aussi en mode destruction et il n'a eu besoin que de 28 minutes pour démolir le Thunder. Le Greek Freak a orchestré la cinquième victoire consécutive des Bucks en posant 39 points, 7 passes, 7 rebonds, 3 interceptions et 1 contre, avec un 100% à 3 points (4/4).

Milwaukee est sur un tempo élevé depuis quelques jours et tourne à plus de 128 points de moyenne et presque 50% d'adresse sur cette série de victoires.

- Les Cavs ont besoin de retrouver de la confiance et d'enchainer. Darius Garland s'est assuré que ce soit le cas face aux Pacers cette nuit. Le meneur All-Star a battu son record de points en carrière (41 pts, dont 21 dans le 4e quart-temps) en y ajoutant 13 passes et deux lancers francs décisifs à 14 secondes de la fin du match.

Quelques secondes auparavant, Evan Mobley (22 pts, 12 rbds, 5 stls) avait égalisé et remis Cleveland sur les bons rails. En face, Tyrese Haliburton (25 pts, 9 pds) a de nouveau été le meilleur joueur de son équipe.

Darius Garland was CLUTCH, erupting for 21 points in the fourth-quarter to secure the win for the @cavs while setting a new career-high with 41 points! #LetEmKnow@dariusgarland22: 41 PTS | 5 REB | 13 AST | 2 STL | 4 3PM pic.twitter.com/LUNXAuuvlD — NBA (@NBA) March 9, 2022

- Malgré leur belle dynamique du moment, les Pelicans de CJ McCollum (32 pts) n'ont pas réussi à freiner Memphis. Les Grizzlies se sont promenés et ont rapidement plié le match, avec une partition équilibrée de Ja Morant (24 pts, 8 pds, 8 rbds et du tandem JJJ-Bane (22 pts chacun).

Le jeu en transition était de mise pour Memphis, qui n'avait jamais marqué autant de points (42) en contre-attaque dans son histoire.

- Ce n'est pas tous les jours que Nicolas Batum (17 pts, 6 rbds, 2 stls) finit meilleur marqueur d'un match avec les Clippers. Malheureusement, c'est arrivé lors d'une défaite sans appel sur le parquet de Warriors qui avaient besoin de se relancer.

Klay Thompson (20 pts), Jordan Poole (20 pts) et Andrew Wiggins (14 pts, 11 rbds) ont fait le job pour assurer ce qui n'est que la deuxième victoire en neuf matches pour Golden State.

- Mikal Bridges est l'un des meilleurs défenseurs de NBA, à défaut d'être l'un des plus spectaculaires. Cette fois, l'ailier des Suns a ajouté un côté très visible à son génie défensif, en contrant Franz Wagner pour empêcher l'Allemand d'envoyer Orlando et Phoenix en prolongation.

Deandre Ayton (21 pts, 19 rbds) a lui inscrit les deux derniers paniers de son équipe dans cette partie serrée.