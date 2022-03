Kyrie Irving n'a rien fait pour être épargné par les fans des Boston Celtics. A la veille de son retour au TD Garden, le meneur des Brooklyn Nets avait comparé la manière dont la fanbase locale le traitait à celle d'une "petite-amie contrariée qui demande des explications sur les raisons de mon départ, mais continue de m'envoyer des SMS".

Kyrie a pu constater quelques heures plus tard que les fans de Boston lui tenaient toujours rigueur de son passage plus que mitigé et de son départ en 2020. "Uncle Drew" a été hué pendant une bonne partie du match, puis a eu droit à des "Kyrie sucks" bien bruyants en fin de match. Lorsque Jayson Tatum a entendu les fans se lancer là-dedans, il leur a fait signe de cesser, de peur que cela ne déconcentre les Celtics.

Jayson Tatum tried quieting Celtics fans while they taunted Kyrie Irving: pic.twitter.com/cXivaJuPUf — SportsCenter (@SportsCenter) March 6, 2022

La salle était évidemment déchainée en voyant Boston dominer et Jayson Tatum inscrire 54 points et être le meilleur joueur sur le parquet alors que Kevin Durant et Kyrie Irving étaient là aussi.

"La vérité, c'est que je suis simplement reconnaissant du temps que j'ai passé à Boston. Tout le monde m'a bien traité et ma relation avec le front office et les joueurs est toujours bonne. Il y a de la fraternité et je suis toujours proche d'eux", avait tout de même expliqué Kyrie, auteur de 19 points et 6 passes.

The Brotherhood love shared by Jayson Tatum and Kyrie Irving. pic.twitter.com/tR0ULgJJN7 — Andrew Jones (@TWDTV1) March 6, 2022

