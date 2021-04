Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Raptors : 101-103

Knicks @ Nets : 112-114

Jazz @ Mavs : 103-111

Kings @ Wolves : 106-116

Pistons @ Thunder : 132-108

Cavs @ Spurs : 125-101

Suns @ Rockets : 133-130

Gary Trent Jr héroïque !

- Gary Trent Jr n'a pas débarqué à Toronto en touriste. L'ancien joueur de Portland a emmené dans ses valises quelques tours de passe-passe et le sang froid de Damian Lillard. L'arrière des Raptors a sauvé sa nouvelle équipe au buzzer cette nuit, sur un shoot à 3 points victorieux techniquement superbe. Le dribble dans le dos qui envoie Raul Neto dans le cosmos avec aussi peu de temps à jouer, c'est du grand art.

GARY TRENT JR. FOR THE WIN. Welcome to Toronto 🇨🇦 pic.twitter.com/CCWQfnzItL — Bleacher Report (@BleacherReport) April 6, 2021

Toronto a compté jusqu'à 19 points de retard en 2e mi-temps, avant d'amorcer son comeback et de faire déprimer un peu plus des Wizards qui pensaient tenir le bon bout. Russell Westbrook a beau avoir enregistré un 19e triple-double cette saison (24-14-11), Washington ne gagne plus sans Bradley Beal et reste sur quatre défaites de suite.

Kyrie on fire, TLC se chauffe avec Randle

- Kyrie Irving avait la flamme - et non la flemme, quand il prend trois jours de congés - au-dessus de la tête cette nuit dans le derby de New York. Il fallait bien ça pour que les Nets, privés de Kevin Durant et qui ont perdu James Harden après 4 minutes de jeu (il s'est re-blessé aux ischios), ne dominent les Knicks. Avec 40 points et 7 passes à 15/28, mais aussi un panier à 3 points qui a donné 5 points d'avance à Brooklyn à 59 secondes de la fin, "Uncle Drew" s'est comporté en patron, pour montrer que tant que l'un des membres du Big Three est en état de jouer, le groupe de Steve Nash peut gagner des matches. Irving a été complètement insaisissable et a donné le tournis un paquet de fois à ses adversaires.

Kyrie (40 PTS & 7 AST) was in his bag tonight ♨️ pic.twitter.com/Bp0DYyTC6z — NBA TV (@NBATV) April 6, 2021

- Puisque Frank Ntilikina est de nouveau resté scotché sur le banc, un seul Français a joué dans ce match : Timothé Luwawu-Cabarrot, 9 points, 3 passes et 3 rebonds en 32 minutes en sortie de banc. Avec ça, "TLC" est allé gratter le rebond le plus important du match devant Julius Randle dans les dernières secondes, après s'être embrouillé avec la star des Knicks pendant le match. Une soirée réussie !

TLC got the game-winning board over Randle. He shoulda worried. pic.twitter.com/MvTuTictRf — BKN3👌🏿 (@TheBKN3) April 6, 2021

TLC is doing the most lol pic.twitter.com/sBFdEFKQzW — Talkin’ Nets (@TalkinNets) April 6, 2021

James Harden : un retour express, une blessure et de nouvelles inquiétudes ?

Dallas stoppe le Jazz, retour gagnant pour D'Angelo Russell

- Dallas a mis fin à la série de 9 victoires du Jazz en NBA cette nuit. Les Mavs ont suffisamment bien défendu sur la meilleure équipe NBA depuis le début de la saison pour la limiter à son plus faible total de points depuis deux mois. Luka Doncic (31 points) et Dorian Finney-Smith (23 pts, sa meilleure performance de la saison), ont été les principaux artisans du succès, pendant que Rudy Gobert (14 points, 15 rebonds, 2 contres) et Mike Conley (28 pts) tentaient de compenser la soirée difficile de Donovan Mitchell sur le plan de l'adresse (6/23).

- Petit et très relatif rayon de soleil pour les Wolves. D'Angelo Russell a fait son retour dans l'équipe cette nuit après 26 matches d'absence et a contribué au succès face aux Kings. En sortie de banc, "D-Lo" a inscrit 25 points, pour épauler Karl-Anthony Towns, en double-double (23&13). Russell a inscrit 13 de ses 23 points dans le dernier quart-temps avec deux paniers extérieurs qui ont fait du bien à Minnesota. Histoire que tout n'aille pas bien trop longtemps, les Wolves ont appris la blessure pour 4 semaines de Malik Beasley en marge de cette rencontre...

Doumbouya, Hayes Maledon, Hoard... Les Français ont squatté le OKC-Detroit

- OKC a longtemps été une équipe à laquelle on n'inflige pas de raclées cette saison. Le jeunisme du Thunder fait que, malheureusement, les déroutes au tableau d'affichage sont un peu moins rares désormais. Les joueurs de Mark Daigneault ont pris une danse à domicile par un autre cancre, Detroit. Jerami Grant a inscrit 21 points contre son ancienne équipe, alors que Dwane Casey a sorti Sekou Doumbouya du placard et n'a pas eu à le regretter. Le Français a joué 24 minutes en sortie de banc pour 14 points, 3 rebonds et 2 passes. Son compatriote et coéquipier Killian Hayes a lui disputé son deuxième match depuis son retour et a été très actif : 9 points, 7 passes, 4 steals et 2 contres)

Il y avait deux autres Français dans cette rencontre, du côté d'OKC, puisque Théo Maledon était titulaire et Jaylen Hoard, signé en two-way contract, remplaçant pour la première fois de la saison après son passage en G-League. Maledon a fini avec 14 points et 6 rebonds, alors que Hoard s'est fait remarquer en sortie de banc avec 10 points, 6 rebonds, 1 interception et 1 contre en 22 minutes.

Garland sort le match de sa vie

- Les Spurs espéraient finir leur série de matches à domicile avec le sourire, mais ils ont pris Darius Garland en pleine poire. Le meneur des Cavs a réussi le plus gros match de sa carrière en NBA avec 37 points pour permettre à Cleveland de mettre un terme à une série de 5 défaites consécutives. San Antonio a perdu 7 de ses 10 derniers matches et, malgré une 8e place à l'Ouest, n'est pas dans une dynamique particulièrement encourageante.

- Les Suns ne sont pas très rigoureux en défense, euphémisme, mais ils continuent de gagner des matches et de prendre le large à la 2e place de la Conférence Ouest. Phoenix a dominé Houston cette nuit, avec un Devin Booker en jambes et auteur de 18 de ses 36 points dans le dernier quart-temps de la rencontre. Deandre Ayton a égalé son meilleur total de points de la saison (27), pendant que Chris Paul (19&11) et Mikal Bridges (20 pts) contribuaient à leur manière à un succès logique.