James Harden : un retour express, une blessure et de nouvelles inquiétudes ?

Quatre minutes et puis s’en va. La prestation de James Harden lors du derby entre les Brooklyn Nets et les New York Knicks ne restera pas dans les mémoires. L’arrière All-Star voulait tenir son rang après avoir manqué les deux derniers matches de son équipe. Mais son corps en a décidé autrement. Dès les premiers instants, il a senti que ça n’allait pas. La douleur aux ischios était encore présente. Trop fort pour vraiment jouer. Alors autant agiter le drapeau blanc rapidement afin d’éviter une blessure plus grave.

N’empêche que ce retour avorté pouvait faire naître quelques inquiétudes sur l’état de santé de la superstar, alors que Kevin Durant (et Blake Griffin) manque aussi à l’appel du côté des Nets. Mais Steve Nash, le coach, répétait encore après la rencontre que les examens ne révélaient aucun dommage structurel chez James Harden. Il devrait donc revenir, encore, d’ici peu. En attendant, le staff va le reposer en espérant que ça passe au plus vite. Surtout que les New-yorkais ont une première place à l’Est à défendre. Puis une campagne vers le titre à mener.

En l’absence d’Harden, l’un des favoris pour le MVP cette saison, c’est Kyrie Irving qui a pris le relais cette nuit. Il a inscrit 40 points et les Nets l’ont emporté de justesse sur les Knicks (114-112). Mais « Uncle Drew » ne va pas pouvoir les porter indéfiniment. Parce que la franchise affiche tout de même un bilan phénoménal de 27-6 avec le barbu et 9-9 sans lui depuis son arrivée en provenance de Houston. Un vrai patron.

James Harden sait qui est le vrai MVP de la saison