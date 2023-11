Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Hornets : 114-117

Nuggets @ Magic : 119-124

Nets @ Hawks : 145-147, après prolongation

Bucks @ Celtics : 116-119

Heat @ Cavs : 129-96

Raptors @ Pacers: 132-131

Grizzlies @ Rockets : 91-111

Sixers @ Wolves : 99-112

Kings @ Pelicans : 112-117

Bulls @ Thunder : 102-116

Clippers @ Spurs : 109-102

Jazz @ Blazers : 105-121

Warriors @ Suns : 115-123

Mavs @ Lakers : 104-101

Scène surréaliste : Gregg Popovich demande aux fans des Spurs d'arrêter de huer Kawhi, personne ne l'écoute

- Le choc de l'Est a tourné en faveur des Celtics. Contrairement à ce qu'indique le score, Boston a largement dominé ce match contre Milwaukee et ce n'est qu'en fin de partie que les Bucks, qui ont compté jusqu'à 21 points de retard, sont devenus menaçants. Jayson Tatum, qui a joué malade, a plié l'affaire sur trois lancers à 21 secondes de la fin. Les Celtics ont réussi à limiter Giannis Antetokoumpo à 21 points, lui qui restait sur deux matches à au moins 40 points.

- Kyrie Irving a évité aux Mavs une défaite embarrassante contre les Lakers. En effet, Dallas a mené de 20 points dans le 4e quart-temps avant de partir en vrille et de laisser Los Angeles revenir au contact. Kyrie, auteur de 28 points, a inscrit le panier à 3 points pour repasser en tête à 22 secondes du terme, pour tirer les marrons du feu.

LeBron James a donné du fil à retordre aux Mavs (16 de ses 26 pts dans le 4e QT) et a eu une balle d'égalisation au buzzer qu'il n'a pu convertir sur un shoot dans le corner.

Luka Doncic a compilé 30 points, 12 rebonds et 8 passes, avec cette inspiration que l'on aurait défini comme un énorme coup de bol si elle avait été réalisée par n'importe quel autre joueur ou presque...

HOW? Luka threw a cross-court pass through LeBron's legs 🤯 Mavs-Lakers | Live on the NBA App

📲 https://t.co/TaxCZgZFyg pic.twitter.com/V5IOlG9LGo — NBA (@NBA) November 23, 2023

- Phoenix a aussi eu une grosse avance dans l'autre affiche de la nuit à l'Ouest contre Golden State. Les Suns n'ont pas très bien géré leurs 23 points de plus dans le 3e quart-temps et les Warriors sont revenus à 3 points à 19 secondes du terme, dans un soir où Stephen Curry (16 pts) n'était pas inspiré et où Chris Paul a craqué en insultant son "ami" Scott Foster et été invité à quitter le terrain. Kevin Durant (32 pts) et Devin Booker (25 pts) ont fait le job et ce dernier a converti deux lancers importants à 12 secondes de la fin pour plier l'affaire et offrir une cinquième victoire de suite à leur équipe.

- Minnesota continue d'être invicible et invaincu à domicile. Les Wolves, leaders de l'Ouest - pincez-nous - se sont payés Philadephie pour une 7e victoire en 7 matches à la maison. Joel Embiid était absent, ce qui a facilité la tâche aux joueurs de Chris Finch, mais ça n'enlève rien au bon match d'Anthony Edwards (31 pts) et Karl-Anthony Towns (23 pts, 11 rbds), Rudy Gobert apportant lui ses 13 points, 11 rebonds et 3 blocks quasi traditionnels. Nicolas Batum a fini avec 6 points et 3 rebonds en 24 minutes.

- Orlando carbure vraiment bien en ce moment et ce sont cette fois les Nuggets qui se sont heurtés à l'une des équipes qui montent à l'Est. Le Magic a signé une cinquième victoire de suite en se payant les champions NBA grâce à un gros finish (42-31 dans le dernier QT) et après avoir résisté au triple-double de Nikola Jokic (30 pts, 13 rbds, 12 asts) et aux 25 points de Michael Porter Jr.

Franz Wagner (24 de ses 27 points après le repos) et surtout Paolo Banchero, clutch sur un shoot à 3 points pour casser l'égalité pour de bon à moins de 2 minutes du terme, ont encore été précieux.

- OKC a signé une 6e victoire de suite devant son public pour la venue des Bulls. Shai Gilgeous-Alexander (40 pts, 12 asts à 11/19) était injouable et a entraîné tout le monde dans son sillage, notamment le toujours excellent Chet Holmgren (18 pts, 13 rbds, 4 blks). Il s'agit de la plus longue série de victoires du Thunder depuis 2019.

- Les Hornets ont remonté 19 points de retard pour infliger aux Wizards leur 7e défaite de suite. LaMelo Ball était encore très en jambes : 34 ptds, 13 asts, 8 rbds pour le meneur de Charlotte. Bilal Coulibaly n'a joué que 19 minutes pour 7 points et 2 passes.

- Il ne fallait pas venir pour la défense, dans le match entre Brooklyn et Atlanta. A nouveau, les Hawks ont proposé un feu d'artifice qui s'est conclu en prolongation et positivement grâce à Trae Young, qui a inscrit 14 de ses 43 pts, sa meilleure perf de la saison, durant l'overtime. Mikal Bridges a tenté d'être à la hauteur et a tout de même égalé son record personnel (45 pts), mais en vain. La veille, les Hawks avaient déjà remporté un match 157-152 contre Indiana...

SEASON-HIGH POINTS FOR TRAE YOUNG 🗣️ 43 PTS, 9 AST, 8 3PM Hawks got the W in an OT thriller 🔥 pic.twitter.com/48IZFfdjyp — NBA (@NBA) November 23, 2023

- Les Pacers, justement, n'avaient plus assez de jus pour finir correctement contre les Raptors. Toronto s'est imposé à Indianapolis, avec 36 points de Pascal Siakam et un panier clutch de Scottie Barnes (30 pts) sur un dunk à 27 secondes de la fin, pour plier une fin de partie très animé avec cinq changements de leader au tableau d'affichage.

- Sans Bam Adebayo, laissé au repos, Miami a vécu une nuit étonnamment tranquille à Cleveland. Il faut dire que Kyle Lowry était en mode résurrection (28 pts avec 7 paniers à 3 points) pour porter le Heat face à des Cavs qui ont semblé carbonisés en back to back. Miami a compté jusqu'à 19 points d'avance en première mi-temps et n'a jamais relâché l'étreinte. C'est la 9e victoire des Floridiens en 10 matches.

- Après trois défaites de suite, les Rockets se sont un peu fait violence en deuxième mi-temps et ont dominé les Grizzlies à Memphis. Jalen Green, qui sortait d'une mauvaise passe, a inscrit 26 de ses 34 points du jour en deuxième mi-temps.

- Les Pelicans se sont fait un peu peur en dilapidant une avance de 14 points dans le 4e quart-temps contre les Kings, mais la forme actuelle de NOLA et de ses deux stars est suffisamment bonne pour ne pas se laisser abattre. Zion Williamson (25 pts) et Brandon Ingram (21 pts) ont fait en sorte que le money time tourne en faveur de leur équipe, pour poursuivre leur dynamique intéressante.

- Soirée un poil malaisante à San Antonio, où le public a copieusement hué Kawhi Leonard, pas revenu si souvent que ça depuis son départ pour Toronto. Gregg Popovich a même dû demander plusieurs fois aux fans de cesser ce comportement. Sur le terrain, Kawhi n'a pas été perturbé et a inscrit 26 points pour orchestrer la troisième victoire consécutive des Clippers, en même temps qu'il s'agissait de la 10e défaite de rang pour Victor Wembanyama et les siens. Le Français a fait un bon match et termine avec 22 points, 15 rebonds, 3 contre et 3 passes à 7/13.

Wow. #Spurs HC Gregg Popovich just grabbed the arena microphone with Kawhi Leonard at the free throw line, and asked the crowd to stop booing. Fans have been booing Leonard, who asked to be traded from San Antonio, on every touch. Not sure I've seen that in an NBA game. pic.twitter.com/PHk3yD2IHG — Nate Ryan (@nateryansports) November 23, 2023

- Le retour de blessure de Scoot Henderson a coïncidé avec la fin de la série de 8 défaites de suite pour les Blazers. Portland a battu Utah avec 30 points de Jeremy Grant, 20 de Malcolm Brogdon et un double-double de Jabari Walker (19-10). Henderson a joué 17 minutes en sortie de banc pour 3 points et 7 passes.