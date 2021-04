Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hawks : 96-112

Hornets @ Knicks : 97-109

Nets @ Pelicans : 134-129

Clippers @ Blazers : 113-112

Wolves @ Kings : 134-120

Kyrie s'occupe de tout

- Au début de sa carrière, Kyrie Irving était surnommé Mr 4th Quarter. Cette nuit, c'était plutôt Mr Last Minute. Le meneur des Nets (32 points) a été parfait dans le money time pour aider Brooklyn à surmonter l'obstacle New Orleans. Encore privé de Kevin Durant et James Harden, Steve Nash a vu Kyrie se lancer dans un récital alors que le match était toujours serré.

- Alors que Brooklyn ne menait que de deux points à une minute de la fin, la faute notamment à Zion Williamson (33 points, 7 rebonds et 4 passes), "Uncle Drew" a appuyé sur le bouton "clutch".

Un turnaround jumper franchement compliqué, sauf pour lui

Un drive saignant conclu sur un lay-up après avoir transpercé plusieurs défenseurs

Quatre lancers, tous convertis, dans les derniers instants

Kyrie Irving goes for 32 PTS (15 in 4th), 8 AST and comes up clutch late in the @BrooklynNets win vs. New Orleans. pic.twitter.com/YfqEbCV2lp — NBA (@NBA) April 21, 2021

- Concrètement, qu'est ce que tu peux faire contre ça ?

- Jeff Green a de très beaux restes et de quoi encore faire péter des dunks violents comme celui-là.

NASTY JEFF GREEN 😤😤 pic.twitter.com/TCZDa8g5GH — First Team (@FirstTeam101) April 21, 2021

- Dans ce match, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 22 minutes pour 10 points et 1 passe en sortie de banc.

Paul George trop solide pour les Blazers

- Quand Kawhi Leonard est laissé au repos, comme cette nuit, Paul George sait qu'il doit porter les Clippers sur ses épaules. Et généralement, en saison régulière, il le fait ! "PG13" a guidé Los Angeles vers la victoires contre les Blazers cette nuit. Même sans Damian Lillard, Portland a résisté et tenu les Clippers en joue.

Il a fallu que Paul George y aille de son double-double (33 points, 11 rebonds), mais surtout transforme deux lancers francs cruciaux à 4.8 secondes de la fin. C'est la 15e victoire des Clippers sur leurs 18 derniers matches et on les voit mal finir plus bas que 3e désormais.

33 PTS, 11 REB and the game-winning free throws for Paul George in the @LAClippers W. pic.twitter.com/9VxCj0uAwK — NBA (@NBA) April 21, 2021

- CJ McCollum (28 pts) a tenu la baraque en l'absence de Damian Lillard, mais n'a pas su invoquer le gène clutch de son ami. Son shoot à l'ultime seconde n'a pas fait mouche.

Lou Williams brille, ATL assure

- Lou Williams a signé son meilleur match depuis son retour à Atlanta cette nuit face au Magic. Les Hawks ont décroché une 4e victoire en 5 matches pour conserver leur 4e place à l'Est et résister au retour des Knicks, inarrêtables en ce moment.

- Lou-Will a signé 22 points pour épauler Trae Young (25 pts) et Clint Capela (14 pts, 19 rbds).

- Le plus intéressant pour Nate McMillan, c'est que son groupe n'est toujours pas au complet et doit déplorer à chaque match entre 3 et 5 absences de joueurs censés avoir un temps de jeu conséquent.

La passe de 7 pour les Knicks, ça sent très bon

- Les Knicks, justement, ont porté leur série de victoire à 7 consécutives en dominant un rival pour l'un des 6 premiers spots, Charlotte.

- Les Hornets semblaient en contrôle du match jusqu'au réveil fracassant de New York après le repos. RJ Barrett a incarné ce réveil en inscrivant 18 de ses 24 points dans le seul 3e quart-temps remporté 31-16 par les Knicks.

The @nyknicks pick up their 7th straight win behind 24 PTS, 6 3PM from RJ Barrett. pic.twitter.com/rF509e1fuM — NBA (@NBA) April 21, 2021

- Charlotte n'a obtenu que 8 lancers dans tout le match et en a seulement converti 3... PJ Washington (26 pts) a été le plus menaçant côté Hornets, mais ça n'a pas suffi à freiner la descente de son équipe au classement. Les joueurs de James Borrego sont désormais 8e, à trois victoires des Knicks, 5e.

Les Kings se sont endormis...

- Karl-Anthony Towns avait tapé du poing sur la table lundi en demandant à son équipe d'être moins arrogante alors qu'elle n'avait pas de raisons de l'être. Il a été entendu. Ce sont les Kings qui se sont montrés un peu trop sûrs d'eux dans les 5 dernières minutes du match contre les Wolves cette nuit.

- Alors qu'ils semblaient en contrôle, les Californiens ont pris un 17-3 dans les dents, orchestré par KAT (25 points, 18 rebonds) et le tandem Anthony Edwards-D'Angelo Russell (28 pts tous les deux).

KAT, Ant and D-Lo fuel the @Timberwolves. Towns: 26 PTS, 18 REB, 5 AST, 4 BLK

Edwards: 28 PTS, 5 3PM

Russell: 28 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/C9Gcr84NRp — NBA (@NBA) April 21, 2021

- C'est toujours aussi rafraîchissant de voir Anthony Edwards essayer d'exploser le cercle et l'adversaire à chaque fois qu'il a un semi-espace pour driver.

KAT trouve que les Wolves se la racontent, alors que bon, hein...