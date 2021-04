Cette saison 2020-2021 est un calvaire pour Karl-Anthony Towns. En plus de drames personnels, le pivot des Minnesota Timberwolves n'a même pas pu se consoler avec des performances sportives dignes de ce nom. Minnesota est dans les bas fonds de la ligue malgré un effectif plutôt honnête par rapport à celui d'autres franchises pourtant mieux classées. Il arrive à KAT d'en avoir ras le bol, comme la nuit dernière après la défaite contre les Los Angeles Clippers.

Si perdre contre l'un des favoris pour le titre n'a rien de honteux, l'intérieur All-Star n'a pas du tout aimé la manière dont ses coéquipiers ont abordé ce match. Towns n'a pas cité de noms, mais le comportement de certains l'a clairement agacé.

"On arrive toujours sur le terrain en se comportant comme si on venait de gagner. On ne gagne pas beaucoup de matches cette saison, donc il n'y a aucune raison de se la raconter ou de montrer la moindre arrogance. Pourtant c'est ce que j'ai vu. Je l'ai vu dans la manière dont on aborde les matches".