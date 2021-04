Anthony Edwards meilleur que LaMelo Ball selon KAT

Pour Karl-Anthony Towns, son coéquipier aux Minnesota Timberwolves Anthony Edwards serait meilleur que LaMelo Ball. C’est ce qu’il a sous-entendu dans une déclaration que certains jugeront aussi peu lucide qu’objective.

Complimenter publiquement un coéquipier n’est pas inhabituel. Et plutôt sain dans un sport d’équipe. Surtout lorsque le teammate en question est en course pour un trophée aussi prestigieux que celui de Rookie Of The Year. Est-ce une raison pour en faire des caisses et être à la limite de raconter n’importe quoi ? Visiblement oui pour KAT :

« Il est le rookie de l’année. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Il a prouvé qu’il était le joueur le plus talentueux de la classe de Draft (…). Il est le meilleur des meilleurs », a expliqué le big man peu après le succès des Wolves contre les Kings.

KAT on Edwards: "He's the Rookie of the Year. I don't know what else to say. He's proven he's the most talented player in the draft class. ... He's the best of the best." — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) April 6, 2021

Attention, il ne s’agit pas de dire qu’Anthony Edwards n’a pas de talent ni de potentiel. Ni même qu’il fera une moins bonne carrière que qui que ce soit dans cette draft. Sa performance contre les Sacramento Kings (19 pts, 8 rbds, 5 pds et 2 steals en 38 minutes) prouve justement qu’il a tout pour être au moins un excellent joueur NBA.

Mais de là à en faire le joueur le plus talentueux de sa classe de Draft et le Rookie Of The Year ? C’est aller un peu vite en besogne. Notamment concernant le prestigieux trophée, où Karl-Anthony Towns pourrait attendre qu’on en sache plus sur la blessure de LaMelo Ball.

Pour rappel, le cadet des fils de LaVar sera finalement réévalué d’ici deux semaines. Il pourrait donc reprendre, auquel cas il serait toujours en course pour le ROY. Un trophée dont il était le grandissime favori avant sa blessure. Avec une belle longueur d’avance sur Anthony Edwards, mais aussi Tyler Haliburton qui aligne de très belles stats.

Quant au fait d’être à terme le meilleur joueur de cette Draft, il faudra qu’il devienne un joueur bien plus efficace offensivement. Par moment énorme et totalement inarrêtable, il devra en revanche améliorer drastiquement son adresse (39,4%, dont 31,3% à trois-points) pour être plus qu’un très bon joueur et un formidable athlète.

Ce n’est clairement pas impossible. Mais pour le moment, KAT a probablement parlé un peu vite.

