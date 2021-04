En quelques mois, Anthony Edwards s’est imposé comme l’un des meilleurs clients de la NBA pour les interviews d’après-match. Et c’est un festival que le rookie sans filtre des Minnesota Timberwolves a proposé après la victoire des siens contre les Knicks.

Interrogé sur le terrain sur la fin de match folle, il avait déjà adressé un petit tacle à R.J. Barrett, qui avait bien fait marrer l’intéressé. Dans la foulée, il en avait aussi placé un à Elfrid Payton :

Edwards on the play: "I was about to turn and fade until I saw Payton came and doubled. I was like, ‘He crazy.’ I saw Beas in the slot and I kicked it.

"And when I kicked it you can see I just held my hands up. I knew it was good." https://t.co/a8j48209lZ

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) April 1, 2021