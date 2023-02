Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Cavs : 85-113

Hornets @ Wizards : 104-118

Sixers @ Celtics : 99-106

Pacers @ Heat : 111-116

Spurs @ Raptors : 98-112

Kings @ Rockets : 130-128

Wolves @ Jazz : 143-118

Mavs @ Clippers : 110-104

Warriors @ Blazers : 122-125

Décryptage : D’Angelo Russell transféré aux Lakers, Westbrook au Jazz

- Kyrie Irving a fait sa première apparition avec Dallas cette nuit sur le parquet des Clippers. La relation a plutôt bien débuté puisque les Mavs se sont imposés avec un bon Kyrie, auteur de 24 points, 5 passes et 4 rebonds à 9/17. L'ancien meneur des Nets a pris la température avant le retour de blessure de Luka Doncic, dans une partie où les Texans ont constamment fait la course en tête.

Du côté des Clippers, Kawhi Leonard et Paul George ont inscrit 38 points à eux deux, sans pouvoir changer la dynamique de la rencontre. Nicolas Batum a joué 15 minutes en sortie de banc, là non plus sans grand effet.

- Les Blazers ont arraché la victoire face aux Warriors et peuvent encore dire merci à Damian Lillard. Portland, qui a finalisé le départ de Josh Hart vers New York dans le même temps, s'est appuyé sur le triple-double (33 points, 11 passes, 10 rebonds) de son meneur star et sur un 4e quart-temps mieux maîtrisé. Les 38 points de Jordan Poole et les 31 de Klay Thompson le jour de ses 33 ans n'ont pas suffi.

- Les Celtics ont surmonté la blessure de Jaylen Brown en cours de match après une collision avec Jayson Tatum, pour dominer les Sixers. Grâce à leur défense et à l'apport de leur banc (41 pts répartis entre Brogdon, Hauser et Kornet), les joueurs de Joe Mazzulla ont confirmé leur supériorité sur Philadelphie. Battre un rival dans un soir où Jayson Tatum est limité à 12 pts et où Jaylen Brown ne finit pas le match, c'est plutôt une belle opération.

- Kristaps Porzingis a sonné la charge pour réveiller les Wizards après trois défaites consécutives. Le Letton a inscrit 36 points et battu son record à 3 points (8 paniers) pour permettre à Washington d'infliger une 5e défaite de rang aux Hornets. Porzingis a été aidé par Deni Avdija (29 pts, 13 rbds) et Bradley Beal (17 pts, 10 rbds).

- Les Kings ont eu du mal à se défaire des Rockets et il a fallu renverser la situation dans les dernières secondes pour se sortir du traquenard. De'Aaron Fox, victime d'une faute d'Eric Gordon à 1 seconde de la fin, a pu faire gagner son équipe sur la ligne. C'était déjà lui qui avait ramené Sacramento à 1 point de Houston à 42 secondes du terme.

Les Kings ne sont qu'à deux longueurs du 2e de l'Ouest, Memphis. Rien que de l'écrire, c'est surréaliste.

- Les Cavs ont pu se permettre de reposer Donovan Mitchell et Darius Garland lors de la réception de Detroit. Cleveland a quand même pu enregistrer sa quatrième victoire consécutive en appuyant à l'intérieur via Evan Mobley (19 pts) et Jarrett Allen (20 pts, 16 rbds).

Titulaire, Killian Hayes a compilé 9 points, 6 passes, 2 interceptions et 2 rebonds en 29 minutes.

Plus d'informations à venir...