Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Pelicans : 122-121, après prolongation

Blazers @ Lakers : 106-104

Wizards @ Cavs : 116-117, après prolongation

Hornets @ Hawks : 126-109

Wolves @ Thunder : 116-106

Kings @ Warriors : 125-130

Suns @ Clippers : 112-95

- Magnifique sabordage des Lakers, qui menaient de 7 points à moins de 2 minutes de la fin contre Portland. A la maison, les Californiens ont proposé une disasterclass en plusieurs actes sur ce money time. Russell Westbrook s'est mis à prendre des tirs invraisemblables en début de possession au grand désarroi de LeBron James, Patrick Beverley a enchaîné demande de challenge foirée et flop grotesque pour relancer les Blazers et tout le monde s'est mis à jouer à l'envers.

Damian Lillard, auteur de 41 points, d'un shoot très "Dame Time" à 12 secondes de la fin sur la truffe de Lonnie Walker, avant que Jerami Grant, sur un drive, ne réponde à un dunk de LeBron James pour offrir la victoire à Portland à 3 secondes de la fin.

Les matches se suivent et se ressemblent pour les Lakers, performants lorsque LeBron et Anthony Davis arrivent à combiner, mais absolument catastrophiques sur le tir extérieur et dans la gestion de la fin des matches.

Une preuve que Los Angeles est dramatique à 3 points ? Il y a les stats, bien sûr, puisqu'ils ont encore shooté à 6/33 et sont à 21% depuis le début de la saison. Puis il y a le terrain, où les adversaires commencent à se moquer ouvertement de la nullité des Angelenos à 3 points. Admirez le dédain absolu de Jusuf Nurkic sur cette action...

Jusuf Nurkic doesn't believe Anthony Davis can shoot... pic.twitter.com/RKunafLz14 — Iztok Franko (@iztok_franko) October 23, 2022

Ce tir précipité de Westbrook, qui aurait pu sembler bon il y a quelques années lorsqu'il n'était pas encore frappé de cécité à courte, mi ou longue distance, est symptomatique. La réaction de LeBron, également.

Look at lebron & ADs reaction to Russ Westbrook going full hero mode with all due respect 🤦‍♂️ pic.twitter.com/kALrAL2qbY — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) October 23, 2022

Ah, et petit rappel aux fans des Lakers qui plaisantent en se disant qu'avec ce bilan de 0-3 ils sont sur la voie de Wembanyama : votre 1er tour de Draft 2023 appartient aux Pelicans depuis le trade d'Anthony Davis. De rien.

Le Jazz a encore oublié de tanker, Markkanen et Olynyk héroïques

- Le Jazz à 3-0 après trois matches, en jouant bien et avec Lauri Markkanen en frontrunner pour le MIP et une sélection au All-Star Game, on ne l'avait pas vu venir. Le front office du Jazz non plus, probablement. Utah a infligé aux Pelicans leur première défaite de la saison, à New Orleans s'il vous plaît, et en prolongation. Les 31 points de Markkanen, ses lancers francs réussis dans le money time, et le game winner de Kelly Olynyk à 3 secondes du terme ont fait l'affaire.

Kelly Olynyk called game ‼️ Jazz move to 3-0 pic.twitter.com/XzSviRinZL — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2022

Utah a, en plus, profité des blessures successives de Zion Williamson (à la hanche après une mauvaise chute) et Brandon Ingram (choc à la tête), tous deux absents durant l'overtime. Soit Danny Ainge a peur que la NBA intègre le concept de relégation en cours de saison, soit son équipe est finalement bien mieux fichue et coachée que ce que l'on imaginait.

Mitchell se loupe, mais se fait pardonner

- Donovan Mitchell fait de plutôt bons débuts avec les Cavs. Même s'il a un peu perdu pied en fin de 4e quart-temps contre les Wizards cette nuit, avec deux pertes de balle dans la dernière minute, l'ancien joueur du Jazz s'est repris en prolongation. "Spida" a réussi une action à 3 points et une interception durant l'overtime pour sa première à la Q-Arena. Avec 37 points, il a de nouveau mené la danse au scoring pour Cleveland, aidé par le double-double de Jarrett Allen (15 pts, 14 rbds).

- Il y a quand même des surprises un peu partout dans ce début de saison en NBA. Voir Charlotte, sans LaMelo Ball, ni Terry Rozier, aller gagner à Atlanta contre des Hawks presque au complet, c'est plutôt inattendu. Il faut dire que les joueurs de Nate McMillan se sont arrêtés de jouer après le premier quart-temps et ont laissé le robinet ouvert en défense. Kelly Oubre (24 pts) et l'étonnant Nick Richards (20 pts, 11 rbds à 9/9) ont profité de l'aubaine pour offrir aux Hornets leur deuxième victoire de la saison à l'extérieur.

Gobert en DD, festival d'attaque entre GS et Sacto

- Contrairement à d'autres équipes, le Thunder a compris qu'il fallait utiliser les blessures diplomatiques très tôt dans la saison. Shai Gilgeous-Alexander était out ( Wembanyamite aïgue hanche) pour affronter Minnesota, limitant le risque d'une victoire pour OKC. Les Wolves se sont imposés sans trop souffrir, avec un gros match d'Anthony Edwards (30 pts, 11 rbds, 3 pds), un double-double pour Rudy Gobert (15 pts, 15 rbds) et une alchimie en construction entre KAT (15 pts) et le pivot français.

Ousmane Dieng a joué 23 minutes en sortie de banc avec OKC, pour 5 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres, et s'est montré intéressant.

Ousmane Dieng got UP for the block & yet made it look so casual lol. pic.twitter.com/5DLIQ53sN9 — Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) October 24, 2022

- Si vous vous êtes branché sur le League Pass à la mi-temps du match entre les Warriors et les Kings, vous avez sans doute cru avoir un peu trop picolé à l'anniversaire de votre pote quelques heures plus tôt. Le score : 89-71 pour Golden State, dans un match où le concept de défense a longtemps été enfermé à double-tour dans un cachot. Stephen Curry (33 pts à 7/12 à 3 pts) et les siens ont ensuite piqué un petit roupillon, laissant Sacramento revenir à 4 points dans le money time après avoir compté 26 points d'avance.

C'était la première fois que Mike Brown, nommé head coach des Kings à l'intersaison, retrouvait Steve Kerr depuis la fin de leur fructueuse collaboration en NBA. Keegan Murray, qui disputait son deuxième match cette saison, a fait à nouveau bonne impression en sortie de banc avec 16 points (4/10 à 3 pts), 4 rebonds, 1 interception et un différentiel positif.

CP3 dans le club des 11 000

- Sans Kawhi Leonard, laissé au repos, les Clippers ont pris une danse à domicile contre les Suns. Phoenix a maîtrisé ce match du début à la fin, avec un excellent Devin Booker (35 pts) et un Chris Paul entré un peu plus dans la légende des meneurs NBA. CP3 est devenu le troisième joueur, après John Stockton et Jason Kidd, à atteindre la barre des 11 000 passes décisives en carrière. Ses 11 passes du soir lui ont permis de cimenter ce statut, tout en restant encore à plus de 1 000 passes de Kidd et presque 5 000 de Stockton...

