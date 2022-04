Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Magic : 102-89

Mavs @ Wizards : 103-135

Pacers @ Celtics : 123-128

Kings @ Rockets : 122-117

Suns @ Grizzlies : 114-122

Clippers @ Bucks : 153-119

Pistons @ Thunder : 110-101

Blazers @ Spurs : 111-130

Wolves @ Nuggets : 136-130

Pelicans @ Lakers : 114-111

REVERSE et Giannis Antetokounmpo reviennent en force !

- "C'est terrible, c'est affreux. Et ils se moquent de tout..." Désolé, je viens de regarder le Roi Lion avec ma fille et les lyrics de Timon et Pumbaa m'ont semblé convenir, malheureusement, à merveille à ce qu'ont proposé les Lakers cette nuit. L.A. avait une occasion en or de reprendre le contrôle de son destin dans la lutte pour le play-in tournament, en recevant New Orleans, l'un de ses deux concurrents directs, le tout avec LeBron James (malgré son poisson d'avril sur son absence jusqu'à la fin de la saison - les fans des Lakers ont dû apprécier...) ET Anthony Davis.

Malgré ça et en dépit d'une avance, même courte, à l'entame du money time, les Lakers ont craqué. LeBron a beau avoir claqué 38 points, les Californiens ont fini à terre, avec des dernières possessions assez désespérantes :

un alley-oop tenté à -4

une faute bien trop longue à venir après être revenus à -1 à 15 secondes du terme

du hero ball qui se transforme en airball de LeBron sur le dernier ballon

Les Pelicans sont restés droits dans leurs bottes dans le sillage de CJ McCollum (32 pts) et Brandon Ingram (29 pts), pour compter désormais trois victoires d'avance sur Los Angeles et ne seront sans doute pas repris.

Lakers season might have just ended on a LeBron airball pic.twitter.com/ZGl41mmW7L — gifdsports (@gifdsports) April 2, 2022

- Histoire de mettre un peu de sel sur la plaie, les Spurs ont gagné de leur côté en dynamitant Portland avec pas moins de 8 joueurs entre 10 et 22 points. San Antonio a 1 victoire de plus que les Lakers au classement à cinq matches de la fin.

- Le match entre Detroit et OKC, remporté par les Pistons, sentait bon la baguette et le croissant. Pas moins de quatre Français ont participé très activement à cette rencontre et ont fait une belle publicité pour le basket tricolore en NBA.

Killian Hayes a signé son meilleur match en carrière en battant son record de points en NBA (26 pts), avec 8 passes, 7 rebonds, 5 interceptions et 2 contres à 12/25, pour confirmer ses bonnes prestations récentes.

Du côté d'OKC, c'est Jaylen Hoard qui a retenu l'attention. Excellent en G-League avec le Blue, l'ancien Blazer a été récompensé par une première titularisation en NBA. Il n'a pas déçu et c'est un euphémisme, puisqu'il a capté 20 rebonds (!) avec 11 points, 3 passes et 2 contres. L'ex-universitaire de Wake Forest est en train de mordre à pleines dents dans le contrat de 10 jours qui lui a fait signer OKC.

First career NBA start, and Jay is going to work ⚡️@JaylenHoard | #ThunderUp pic.twitter.com/XxJZTNQhxP — OKC THUNDER (@okcthunder) April 2, 2022

Théo Maledon, lui aussi dans la continuité de très bonnes sorties récentes, a posé 28 points, 6 passes, 6 rebonds et 2 contres, pendant qu'Olivier Sarr est sorti du banc du Thunder pour apporter 11 points, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres.

- Les Raptors ne s'arrêtent plus de gagner et ils ont remis le couvert à Orlando, en limitant le Magic à 89 points, tout en répartissant bien les tâches offensives avec 6 joueurs entre 11 et 19 points. Toronto a trois victoires d'avance sur la 6e place et ne sera vraisemblablement plus repris par Cleveland.

- Les Bucks avaient décidé de mettre tout le monde au repos ou presque pour la réception des Clippers. On imagine la joie des gens qui avaient pris des places pour cette rencontre, sans savoir qu'ils verraient l'équipe C de Milwaukee perdre CENT CINQUANTE TROIS (!!!) à 119 sur son parquet, sans prolongation, ni Paul George dans le camp adverse, en prenant 43 points de Robert Covington, son record en NBA.

- Boston est pour sa part revenu à 1.5 longueur de Miami en tête de l'Est grâce à sa victoire devant Indiana. Les JayJay flingueurs ont compilé 63 points pour surmonter le match courageux des Pacers et de Tyrese Haliburton (30 pts) stoppé dans son élan pour 6 fautes en début de 4e quart-temps.

- Les deux meilleures équipes de la ligue cette saison se sont fait un petit tour de chauffe avant une éventuelle finale de Conférence dans quelques semaines. Memphis, pourtant privé de Ja Morant et Desmond Bane, a pris le dessus grâce à un excellent Dillon Brooks et malgré les 41 points de Devin Booker.

Cette équipe des Grizzlies continue d'être impressionnant en toutes circonstances.

- Malgré 36 points de Luka Doncic, les Mavs n'étaient pas dans leur assiette cette nuit et ont été surpris à Washington. Les Wizards, pourtant en roue libre, ont offert une petite revanche à Kristaps Porzingis (24 pts) contre son ancienne équipe, notamment à la faveur des 34 pts de Kentavious Caldwell-Pope.

- Karl-Anthony Towns et Nikola Jokic se sont livrés un gros duel cette nuit et il a tourné à l'avantage du pivot des Wolves. Les 32 points de "KAT" ont pesé plus lourd que l'énorme performance du Joker (38 pts, 19 rbds), mais c'est au final l'adresse extérieure d'Anthony Edwards dans le money time qui a fait basculer le match en faveur de Minnesota.

- En dominant Houston malgré les 33 points de Jalen Green, Sacramento est revenu à trois victoires des Lakers. Avouez que ce serait un coup dur supplémentaire pour L.A. de voir Sacramento passer devant sur le fil, même si ça n'a pas le moindre intérêt réel, non ?