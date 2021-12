Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Heat : 96-125

Pistons @ Knicks : 91-105

Blazers @ Pelicans : 97-111

Suns @ Lakers : 108-90

Wolves @ Mavs : 102-114

MVP Race Vol. 2 : KD met la pression, Gobert pointe son nez

- Les Lakers espéraient faire repartir la machine avec la réception des Suns. Au lieu de ça, la soirée a été encore une fois compliquée et c'est un euphémisme...

On a surtout vu Phoenix maître de son sujet et capable de se détacher après une première mi-temps serrée. Pour son deuxième match depuis son retour, Devin Booker a pesé sur ce match (24 pts, 9 rbds, 7 pds) au même titre que Deandre Ayton, qui n'a pas trouvé de répondant à l'intérieur chez les Californiens.

Encore une fois, difficile d'en vouloir à LeBron James, auteur de 34 points à 13/19 et obligé de serrer les dents après s'être tordu la cheville en milieu de 3e quart-temps. Russell Westbrook a compilé 22 points et 10 rebonds, mais les Lakers ont manqué de profondeur pour stopper leur mauvaise dynamique du moment en NBA.

Talen Horton-Tucker et Isaiah Thomas ont passé une soirée cauchemardesque avec un 2/24 cumulé, alors que Carmelo Anthony a été éjecté pour protestation dans le 3e quart.

A double-double for @DeandreAyton and 24 Points for @DevinBook as the @Suns win their 4th straight!

Ayton: 19 PTS (9-11 FGM), 11 REB

Booker: 24 PTS, 9 REB, 7 AST pic.twitter.com/fNSQ295caM

— NBA (@NBA) December 22, 2021