CQFR : Les Lakers perdent encore, Phoenix prend forme

Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Wizards : 130-126

Lakers @ Pelicans : 109-129

Nets @ Thunder : 108-124

Celtics @ Spurs : 134-101

Kings @ Grizzlies : 123-92

Magic @ Suns : 107-112

Wembanyama et les Spurs concluent 2023 sur une note amère

- Les Spurs se sont inclinés lourdement à domicile contre Boston. Comme d'habitude, on vous engage à lire l'article de notre correspondant à San Antonio Benjamin Moubèche pour les trois points à retenir de cette rencontre. Sachez néanmoins que Victor Wembanyama a joué 24 minutes et eu le temps de compiler 21 point et 7 rebonds contre la deuxième meilleure défense de NBA.

Il y a aussi eu cette action, qui a marqué les esprits.

- Dans le premier match de la nuit, Atlanta a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives en battant Washington. Après un démarrage poussif, les Hawks ont fait le job dans le sillage de Trae Young (40 pts, 13 asts), qui continue sa saison de calibre All-Star. Dejounte Murray (32 pts) et Jalen Johnson (24 pts, son record en NBA, et 13 rbds). Quatre Hawks ont fini en double-double. Les Wizards se sont accrochés, notamment grâce à Kyle Kuzma (38 pts), mais n'ont pas pu faire plus. Bilal Coulibaly n'a pas fait une entrée particulièrement remarquée : 2 pts, 4 rbds, 3 asts en 17 min, avec un différentiel de -18.

- En back to back, les Lakers n'ont pas eu les ressources physiques et mentales pour poser de vrais problèmes aux Pelicans. NOLA avait en tête de se rattraper après la piteuse démonstration en NBA Cup. C'est chose faite, malgré les bonnes prestations de LeBron James (34 pts) et Anthony Davis (20 pts, 10 rbds), trop peu aidés par leurs camarades. Du côté de New Orleans, Brandon Ingram et Zion Williamson ont tous les deux inscrit 26 points, épaulés par José "Grand Theft" Alvarado, qui a encore pourri la vie des Lakers avec 4 interceptions et 2 contres en 20 minutes.

One of Jose’s best sneak attacks here. Notice how Taurean spots it, marks him, even tries to screen him to disrupt it … Alvarado still gets there anyway and rips LeBron because he cant hear Prince’s alert. pic.twitter.com/l9axr5Jh2u — Rob Perez (@WorldWideWob) January 1, 2024

Il s'agit de la 7e défaite en 9 matches pour les Lakers.

- OKC a parfaitement bouclé 2023, avec une quatrième victoire consécutive, à domicile contre Brooklyn. Après une première mi-temps assez disputée, les joueurs du Thunder ont petit à petit pris le dessus. Le coup de massue a été porté par le tandem Chet Holmgren-Jalen Williams, les deux hommes inscrivant les 16 points du run de leur équipe pour prendre 15 points d'avance à 8 minutes de la fin. Tous les titulaires d'OKC ont inscrit au moins 14 points, Shai Gilgeous-Alexander culminant à 24. Les hommes de Mark Daigneault sont toujours deuxièmes à l'Ouest, à deux longueurs de Minnesota.

- L'effet Ja Morant (17 pts à 4/12) est-il déjà terminé ? Les Grizzlies ont perdu pour la deuxième fois de suite avec leur meneur, cette nuit, à domicile face à Sacramento. Les Kings ont assez vite pris le large et exploité la défense autrefois imperméable de Memphis. Malik Monk n'a eu besoin que de 21 minutes pour inscrire 27 points et aider Domantas Sabonis, en triple-double (13 pts, 21 rbds, 12 asts), et De'Aaron Fox (24 pts).

- Pour leur quatrième match ensemble cette saison, les membres du Big Three de Phoenix ont très bien fonctionné lors de la victoire des Suns contre Orlando. Bradley Beal a montré son meilleur visage depuis le début de la saison et a bouclé la partie avec 25 points et quelques actions rassurantes sur la solidité de sa cheville. Kevin Durant (31 pts) et Devin Booker (21) ont tous les deux salué la bonne forme de leur camarade contre une équipe toujours compliquée à affronter. Le Magic a tenu le choc grâce à son tandem Banchero-Wagner, encore très au point : 55 pts, 16 rbds et 13 asts en cumulé.

C'est la troisième victoire consécutive pour Phoenix, qui a peut-être bien enfin lancé sa saison.