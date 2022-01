Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Hornets : 99-103

Jazz @ Pistons : 116-126

Pacers @ Celtics : 98-101

Spurs @ Knicks : 96-111

Sixers @ Rockets : 111-91

Cavs @ Kings : 109-108

Nets @ Blazers : 108-114

Joel Embiid, les stars des Celtics : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Joel Embiid est dans une forme magnifique et, c'est important, fait gagner Philadelphie sans avoir à puiser énormément dans ses réserves. Le Camerounais a dominé son sujet face à Houston en claquant un 7e match consécutif à au moins 30 points (31 exactement, le même total que lors de ses trois matches précédents), avec 6 passes au compteur et à 13/13 sur la ligne, tout en passant moins d'une demi-heure sur le parquet.

Comme par hasard, les Sixers restent dans le même temps sur 7 victoires consécutives et refont tranquillement leur retard sur le wagon de tête.

SEVEN-STRAIGHT 30+ PT GAMES 😤@JoelEmbiid powers the @sixers to their 7th-straight win with a 31-PT, 8 REB, 6 AST outing! pic.twitter.com/MjQ5NTd0JJ — NBA (@NBA) January 11, 2022

Brooklyn séché à Portland, Simons encore prometteur

- Sans James Harden, touché au genou, mais avec Kyrie Irving, match à l'extérieur oblige, les Nets n'ont pas pu éviter la défaite à Portland. Pourtant toujours privés de Damian Lillard et CJ McCollum, les Blazers s'en sont remis à Anfernee Simons (23 pts, 11 pds, 6 rbds), à l'énergie de Robert Covington (21 pts) et au sang froid de Ben McLemore (20 pts) dans le money time pour décrocher une intéressante victoire.

Kevin Durant (28 pts) et Kyrie Irving (22 pts, 8 rbds, 4 pds) ont fait de leur mieux, mais il manque encore un peu de répétitions à "Uncle Drew" pour être assez saignant sur la durée d'un match NBA.

LaMelo sort le floater qui tue

- LaMelo Ball (23 points, 5 rebonds et 3 passes) s'est montré clutch pour faire tomber Milwaukee. Alors que les Bucks avaient comblé un retard de 15 points dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (26 pts) et Khris Middleton (27 pts), le meneur des Hornets a rentré un floater décisif à 15 secondes de la fin du match.

Sans Gobert, le Jazz n'y arrive pas

- La vie sans Rudy Gobert commence déjà à être bien trop longue pour le Jazz. Utah a perdu son troisième match de suite sans le pivot français, en dilapidant un avantage de 22 points sur le parquet des Pistons...

Cade Cunningham a orchestré le comeback en inscrivant 18 de ses 29 points (record personnel en NBA) dans le 3e quart-temps, avec l'aide de Saddiq Bey (29 pts).

Killian Hayes était titulaire et a apporté 5 points, 3 passes et 2 interceptions en 23 minutes.

Si certains se demandaient qui de Rudy Gobert ou de Donovan Mitchell était le plus indispensable au Jazz, cette mauvaise série sans le triple DPoY est un bon élément de réponse.

🏁 MOTORCADE 🏁@CadeCunningham_ puts up a career-high 29 PTS to lead the @DetroitPistons to the win! pic.twitter.com/h3DVeUbfXI — NBA (@NBA) January 11, 2022

Sabonis brille encore pour rien

- Les Celtics ont dû passer par la prolongation pour se défaire des Pacers. Bien que Boston ait su limiter offensivement Domantas Sabonis malgré son triple-double (11 pts, 23 rbds, 10 pds), la partie a été plus accrochée que prévu.

La paire des JayJay a compilé 50 points et porté les C's vers la victoire en overtime, avec l'aide de Robert Williams III, auteur d'un contre important durant l'extra-période.

The Time Lord block leads to a Grant Williams triple on NBA League Pass!@celtics lead in OT: https://t.co/L8RrluSo0h pic.twitter.com/4MYjUdZMJO — NBA (@NBA) January 11, 2022

Le match aurait pu déboucher sur une double-prolongation mais Lance Stephenson (14 pts) a manqué la cible à trois points dans les dernières secondes.

Barrett porte encore les Knicks, Randle pris à partie

- Les Knicks sont repartis de l'avant lors de la réception des Spurs au Garden. RJ Barrett a consolidé sa cote de popularité auprès des fans avec ses 31 points et quelques actions spectaculaires. De retour après avoir manqué le déplacement à Boston, Evan Fournier a apporté 18 points à l'équation.

RJ BARRETT WINDMILL🔥🔥🔥 pic.twitter.com/f7tJHmECZe — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) January 11, 2022

Dans le même temps, Julius Randle n'a pas été épargné par le public après sa réaction polémique il y a quelques jours. Le MSG a demandé son remplacement par Obi Toppin en le voyant en difficulté offensivement (2 points à 1/7). Il n'y a pas si longtemps, Randle était le héros local. Les choses vont toujours aussi vite dans un sens ou dans l'autre à New York...

Les Cavs ont infligé une 5e défaite de suite aux Kings, en s'appuyant sur le double-double de Jarrett Allen (18 pts, 17 rbds), mais aussi sur une excellente répartition du scoring entre Kevin Love (19 pts), Evan Mobley (17 pts), Lauri Markkanen (15), Cedi Osman (15) et Darius Garland (12 pts, 11 pds).

Malgré des résultats plus irréguliers ces derniers temps, Cleveland reste dans le top 6 à l'Est.