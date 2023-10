Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Nets @ Heat : 107-104

Wizards @ Knicks : 131-106

Rockets @ Spurs : 103-117

Kings @ Warriors : 115-116

---

- Comme pour chaque match des Spurs et de Victor Wembanyama, Benjamin Moubèche nous a concocté un petit récap, que vous pouvez retrouver ICI. Pour faire simple, San Antonio a dominé Houston et le Français avec 15 points, 6 rebonds, 2 contres, 1 passe et 1 interception en 21 minutes, à 3/10. Surtout, on l'a vu tenter des gestes pour régaler le public, comme ce petit pont sur Reggie Bullock ou ce sauvetage transformée en passe splendide pour Devin Vassell.

Cmon. This no-look pass from Victor Wembanyama is absolutely mind-blowing. He’s falling out of bounds, and puts it on the money to Devin Vassell.

Earlier, Wemby dribbled through a defender’s legs in transition.

How is the 2nd-tallest player in the NBA doing this….at 19?! 🤯🤯 pic.twitter.com/EgUMwHSrB0

— Nate Ryan (@nateryansports) October 19, 2023