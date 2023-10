Pour la première fois, les Spurs étaient au complet ce mercredi. Pour la première fois, aussi, ils ont pu aligner le cinq majeur expérimental — Jeremy Sochan à la mène, accompagné de Devin Vassell, Keldon Johnson, Victor Wembanyama et Zach Collins — qu’ils devraient déployer au début de la saison régulière, le 25 octobre. L’expérience s’est avérée concluante, se traduisant par une victoire confortable contre Rockets (117-103).

À une semaine du match d’ouverture contre les Mavericks, San Antonio a enfin pu avoir un aperçu de ce que l’équipe lui réserve cette saison. « Ils sont grands, ils sont costauds et ils seront titulaires », a succinctement annoncé Gregg Popovich. Le coach n’a pas voulu s’attarder en conférence de presse afin de célébrer avec un verre de vin le titre de Becky Hammon, son ancienne assistante, et des Aces en WNBA.

Le cinq de départ, cette fois au complet, s’est montré très convaincant, en dominant complètement une équipe de Houston diminuée (cinq absents, dont Fred VanVleet, Jalen Green et Dillon Brooks). Au moment où les premiers remplaçants sont entrés sur le parquet, les Spurs disposaient déjà d’une avance de 14 points (17-3).

Le lineup a passé 10 minutes et demie sur le terrain au total, laps de temps lors duquel il a mené ses adversaires 30 à 19. Face à cette muraille de 2,07 m de moyenne, Houston a manqué 15 de ses 21 tirs. San Antonio, au contraire, a montré une efficacité offensive redoutable, convertissant 6 de ses 10 tentatives à trois points. Des premiers résultats concluants pour cette formation, qui devra néanmoins passer le test de la saison régulière.

Aux Spurs : pas de meneur, pas de problème

Le premier panier de Victor Wembanyama a attendu la seconde mi-temps. Durant la première période, le Français a manqué ses cinq tentatives de tir. Pourtant, cette maladresse ne l’a pas empêché de peser sur la rencontre. « Ça va m’arriver des centaines de fois dans ma carrière, tout comme dans la carrière de n’importe quel bon joueur. Il y a d’autres façons d’aider mon équipe », a analysé le rookie des Spurs, avec lucidité.

Défendu de près par les Rockets, « Wemby » a réussi à obtenir 8 lancers francs, en convertissant 7. Après 21 minutes de jeu, il a quitté le terrain avec 15 points, accompagnés de 6 rebonds, ainsi que d’un nouveau highlight sur lequel on le voit faire passer le ballon entre les jambes de Reggie Bullock. « Vous remarquerez que je n’ai rien dit », s’est amusé Popovich, en revenant sur cette action à risque après la rencontre. « Manu (Ginobili) m’a appris cela. »

7 feet 4 inch Wemby goes through the defenders legs 🤯

Spurs/Rockets live on the NBA App pic.twitter.com/WVTmIDDlfO

— NBA (@NBA) October 19, 2023