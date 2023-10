Victor Wembanyama : Une limite déjà décidée par les Spurs sur le nombre de matches ?

La NBA veut lutter contre le load management et elle a même prévu des nouvelles règles pour s'assurer que les franchises n'abusent pas de la méthode qui consiste à limiter la charge de travail de leurs principales stars durant la saison. Elles ne sont pas autorisées à le faire dans certaines situations (matches de la NBA Cup, matches télévisés sur l'antenne nationale, etc.). Tout en sachant que le seuil minimum pour prétendre à un trophée est de 65 rencontres disputés. Victor Wembanyama ne pourra pas être nommé ROY, quel que soit ses performances, s'ils ne jouent pas 65 matches.

Victor Wembanyama se cherche encore, mais éblouit déjà San Antonio

Et c'est déjà beaucoup pour un jeune joueur qui débarque d'Europe et qui n'avait qu'une ou deux rencontres chaque semaine avec les Mets de Boulogne-Levallois. Les joueurs de sa taille ont tendance à se blesser, même si lui est passé entre les goutes jusqu'à présent. Il a aussi tout un staff qui le suit et qui semble prendre de bonnes décisions (ne pas ajouter trop de muscles, etc.) Malgré tout, les San Antonio Spurs auraient l'intention de rester très prudent avec leur phénomène. Selon les sources du journaliste de L'Equipe Maxime Aubin, le premier choix de la draft 2023 devrait être mis au repos de temps en temps, environ tous les 6-7 matches.

Source : Victor Wembanyama devrait être laissé au repos « une fois tous les 6-7 matches » cette saison avec les Spurs, et donc participer à « plus ou moins 70 rencontres en tout ». — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) October 11, 2023

Cela porterait son total à 70... mais à condition qu'il ne se blesse pas justement. Parce qu'il pourrait vite passer sous les 65. Bref, il paraît difficile d'imaginer Victor Wembanyama rater plus de 10 matches sans être blessé. Ce n'est d'ailleurs pas son intention.

« Moi j’aime le basket, et jamais de la vie je ne manquerai un match si je suis en capacité de jouer. Je comprends que des joueurs se reposent pour des raisons de santé, mais personnellement, si ma santé n’est pas à risque, je jouerai. Si je peux jouer tous les matches, je jouerai tous les matches. »

Il y aura sans doute des moments de "négociations" entre le joueur et le staff médical des Spurs. Mais si son corps tient, il n'est pas à exclure qu'il joue le plus possible.