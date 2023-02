CQFR : LeBron en TD au Garden et toujours plus proche de Jabbar

Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Cavs : 100-97

Lakers @ Knicks : 129-123, après prolongation

Clippers @ Bulls : 108-103

Hornets @ Bucks : 115-124

Pelicans @ Nuggets : 113-122

- LeBron James n'est plus qu'à 89 points du record de Kareem Abdul-Jabbar. Le King s'en est approché un peu plus cette nuit en guidant les Lakers vers la victoire au Madison Square Garden. Contre les Knicks, LeBron a signé son premier triple-double de la saison (28 points, 11 passes, 10 rebonds) et s'est aussi offert la 4e place all-time au classement des passeurs en dépassant Mark Jackson et Steve Nash le même soir.

LeBron pensait avoir plié l'affaire en donnant 6 points d'avance à Los Angeles à 1:40 de la fin, mais les Knicks se sont accrochés et ont inscrit les 6 derniers points du 4e quart-temps pour aller en prolongation. Durant l'overtime, le "Chosen One" a de nouveau fait passer son équipe à +6 sur un drive, cette fois à 19 secondes du terme et pour de bon.

Rui Hachimura était titulaire pour la première fois avec les Lakers et a apporté 19 points et 9 rebonds en 40 minutes. Russell Westbrook a lui compilé 17 points, 8 passes, 6 rebonds et 3 interceptions.

- Le calcul est simple. Lorsque Nikola Jokic est en triple-double, les Nuggets l'emportent. Denver est désormais à 16-0 dans cette configuration, après sa victoire contre New Orleans. Les Pelicans ont subi une 9e défaite de rang malgré leurs efforts pour revenir en fin de match. Jokic, auteur de 26 points, 18 rebonds et 15 passes, et Jamal Murray (32 pts) étaient bien trop solides pour que NOLA créé la surprise. Zion Williamson a désormais raté 15 matches de suite et son retour devient urgent.

- Le Heat a dominé les Cavs à l'expérience. Sur le parquet de Cleveland, l'une des meilleures équipes de NBA à domicile, Miami a montré plus de sang froid et d'efficacité dans le money time. Jimmy Butler (23 pts), notamment, a donné 5 points d'avance aux Floridiens à 1:23 de la fin en enchaînant un petit shoot et un lancer.

L'opération est bonne pour les hommes d'Erik Spoelstra, qui reviennent à 0.5 des Cavs à la 5e place de l'Est.

- On est en train de retrouver un très bon Kawhi Leonard. En plus de ses 33 points, le double MVP des Finales a conduit les Clippers vers un 6e succès en 7 matches lors de leur déplacement à Chicago. Kawhi a trouvé le moyen de déverrouiller cette partie serrée grâce à une action défensive où il a volé le ballon à Zach LaVine avant de transformer ses deux lancers à 5 secondes de la fin. Son ex-coéquipier chez les Raptors, Norman Powell a apporté 27 points à l'équation.

En sortie de banc, Nicolas Batum a apporté 6 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 passe à 2/10.

- Le troisième triple-double de cette nuit NBA, celui de LaMelo Ball (27 pts, 11 pds, 10 rbds), n'a pas empêché les Hornets d'être vaincus à Milwaukee. Giannis Antetokounmpo (34 pts, 18 rbds) et les siens ont fait la différence après le repos, notamment grâce à l'excellent 3e quart-temps de Khris Middleton. L'ailier All-Star a joué 20 minutes, son record depuis son retour de blessure, avec 18 points au compteur pour aider les Bucks à décrocher un 5e succès consécutif.