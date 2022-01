Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Cavs : 110-106

Spurs @ Raptors : 104-129

Pacers @ Knicks : 94-104

Suns @ Pelicans : 123-110

Kings @ Lakers : 114-122

Malik Monk, VanVleet : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Même si c'est évidemment loin des attentes initiales, les Lakers sont en train de redresser la barre au classement et se positionner au sein d'un trio d'équipes classées derrière le top 4 à l'Ouest. Los Angeles a remporté une troisième victoire en quatre matches cette nuit, en dominant Sacramento à la Crypto.com Arena.

Menés de 7 points dans le dernier quart-temps et encore derrière au score à 3 minutes du terme, les joueurs de Frank Vogel ont cravaché et pris les commandes grâce aux efforts de LeBron James, qui a inscirt 14 de ses 31 points dans le 4e, de Malik Monk (11 pts sur 24 dans le 4e), mais aussi Russell Westbrook, auteur de son premier match sans perte de balle depuis 2016, et d'une séquence précieuse en fin de partie.

LeBron s'est montré particulièrement tranchant dans le money time, à l'image de ce drive puissant et efficace.

- Ja Morant (26 pts) a fait une démonstration de maîtrise du money time cette nuit, lors de la 6e victoire consécutive des Grizzlies. Sur le parquet des Cavs, Memphis a pu compter sur l'ADN clutch et le sang froid de son meneur. Morant a inscrit 6 points dans les 30 dernières secondes de cette partie serrée. D'abord sur un shoot de près, puis en arrachant la balle des mains de Brandon Goodwin et en scorant à nouveau, puis en rentrant deux lancers derrière pour plier l'affaire.

25+ PTS in FIVE-straight 👀@JaMorant records 26 PTS, 5 REB and 6 AST to propel the @memgrizz to their sixth-straight win! pic.twitter.com/irWaQof3NT — NBA (@NBA) January 5, 2022

Pour son retour du protocole Covid, Darius Garland a inscrit 27 points et donné 10 passes. Cleveland retrouve des forces vives et devrait redevenir compétitif sous peu.

Killian Tillie était titulaire pour la deuxième fois de suite. Le Français a joué 17 minutes pour 5 points, 3 rebonds et 1 passe, en se montrant moins à son avantage que lors de ses belles entrées en jeu des dernières semaines.

VanVleet s'occupe des Spurs

- Les Spurs sont tombés sur un os nommé Fred VanVleet du côté de Toronto. Le meneur des Raptors a guidé les siens vers une victoire relativement confortable à domicile, avec 33 points au compteur, pour son troisième match consécutif avec au moins 30 points. Personne ne l'avait fait sous ce maillot depuis Kawhi Leonard en janvier 2019.

FVV was FEELING it! 33 PTS, 7 AST and 7 3PM from @FredVanVleet lifts the @Raptors to the home W! pic.twitter.com/YML7S5P2SE — NBA (@NBA) January 5, 2022

Les Suns sereins, Biyombo intéressant

- Les Suns ont géré leur supériorité face aux Pelicans. Pour le retour de leur coach Monty Williams, éloigné du banc par le Covid, les finalistes 2021 se sont appuyés sur Devin Booker (33 pts), Mikal Bridges (23 pts) et la vision de jeu de Chris Paul (11 pts, 15 pds).

Bismack Biyombo continue lui de faire bonne impression pour son retour en NBA, avec un perfect à 6/6 (16 pts) en sortie de banc avec 6 rebonds, 3 passes, 3 contres et 2 interceptions.

Another 30-piece for @DevinBook 🔥 Devin Booker goes for 33 PTS, 9 REB and 4 AST in the @Suns win! pic.twitter.com/PTL2k6f49G — NBA (@NBA) January 5, 2022

Le duo Randle-Barrett retrouve du jus

- On se serait un peu cru en milieu de saison dernière cette nuit à New York. Julius Randle et RJ Barrett ont pris les choses en main pour aider New York à s'imposer face à Indiana, avec 32 points pour le premier et 30 points et 16 rebonds pour le second, pour son retour du protocole Covid. Les Pacers étaient à nouveau bien affaiblis, mais ont fait de leur mieux avec Kiefer Sykes (22 pts) ou Duane Washington Jr (17 pts), sans pouvoir éviter une cinquième défaite consécutive.

Le point noir de la soirée pour les Knicks est malheureusement à chercher du côté d'Evan Fournier, qui n'a passé que 22 minutes sur le terrain sans parvenir à trouver rythme et efficacité (0 point, 2 passes à 0/4).