Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Spurs : 121-116

Jazz @ Bulls : 118-126

Pelicans @ Mavs : 117-127

Magic @ Warriors : 115-101

Lakers @ Kings : 136-134

- Les Lakers semblent bien décidés à continuer leur remontée au classement. La victoire décrochée à Sacramento cette nuit, la cinquième de suite, va dans ce sens. Dans cette partie ultra serrée, achevée par deux lancers pleins de sang froid de Dennis Schröder (27 pts), Los Angeles s'en est évidemment remis à LeBron James, qui continue de cartonner en s'approchant à grands pas du record de Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron a inscrit 37 points, avec 8 rebonds et 7 passes à 14/28. Il a aussi provoqué la 6e faute et l'expulsion de Domantas Sabonis dans la dernière minute de jeu, pour une action à 2+1 qui a donné un point d'avance aux Purple and Gold. Quand le "King" disait qu'il ne voulait pas finir sa carrière avec des saisons médiocres, il ne plaisantait pas.

Les Lakers ne sont plus si loin du compte, avec un retard infime sur le top 6 et leurs voisins des Clippers. Le seul souci, c'est qu'il y a un gros embouteillage entre la 6e et la 12e place. Les Angelenos ne sont pas tirés d'affaire, mais l'espoir d'inverser la courbe est réel.

Il faut noter l'apport de Thomas Bryant (29 pts, 14 rbds) côté L.A., et le bon match de De'Aaron Fox (34 pts, 9 pds) côté Sacto.

LeBron tonight in the Lakers W: 37 points

8 rebounds

7 assists 👑 pic.twitter.com/bskcG6tWeT — NBA (@NBA) January 8, 2023

- Boston a eu du mal à se défaire de San Antonio, mais y est parvenu dans le money time pour une 6e victoire en 8 matches. L'équipe avec le meilleur bilan en NBA s'en est remise à Jayson Tatum (34 points), dont le shoot à 33 secondes de la fin a fait virer les Celtics en tête pour de bon. Les Spurs se sont vaillamment battus devant leur public, avec une performance collective équilibrée et 8 joueurs à au moins 10 points.

C'est aussi avec leur banc que les joueurs de Joe Mazzulla ont fait la différence, Malcolm Brogdon (23 pts) et Robert Williams III (10 pts, 11 rbds, 4 blks) étant clairement des remplaçants de luxe.

- Les Warriors ont jusqu'ici été sauvés par leur magnifique bilan à domicile. S'ils commencent à perdre trop de matches à la maison, la situation pourrait vite devenir compliquée. Golden State s'est incliné pour la deuxième fois de suite devant son public cette nuit contre Orlando. Il faut dire qu'en plus de Stephen Curry, dont le retour approche, Klay Thompson était lui aussi absent pour lui permettre de souffler. Même avec le retour d'Andrew Wiggins, les Californiens ont manqué de forces vives. Il faut tout de même souligner le record en NBA d'Anthony Lamb, auteur de 26 points avec 5 paniers à 3 points en sortie de banc.

Le Magic en a profité avec son tandem jeune et punchy. Paolo Banchero (25 pts) et Franz Wagner (24 pts) ont fait le job en attaque, Markelle Fultz (16 pts, 7 pds, 6 rbds) s'occupant de piloter le tout. Orlando continue d'être un peu tiraillé entre deux objectifs : le play-in, qui n'est qu'à trois victoires devant, et la Wembanyama Race, dans laquelle les Floridiens ont quand même pas mal de retard sur quatre équipes.

- Les Bulls, eux, refusent les injonctions de tout faire péter pour se mettre à tanker. Chicago a décroché une troisième victoire consécutive cette nuit à domicile face au Jazz. Le signe à nouveau positif, c'est la performance du duo DeMar DeRozan - Zach LaVine. Le premier a inscrit 35 points et 7 passes, pour doubler Pau Gasol et Bob Pettit à la 40e place du classement des meilleurs scoreurs all-time en NBA. Le second a claqué 36 points et été décisif dans le 4e quart-temps avec trois tirs primés consécutifs, dans la lignée des 11 marqués face à Philadelphie lors du match précédent.

Contre son ancienne équipe, Lauri Markkanen a posé 28 points à 12/20. On notera le bel apport du rookie Ochai Agbaji (19 pts à 7/7 en sortie de banc), arrivé en provenance de Cleveland dans le trade de Donovan Mitchell.

DeMar DeRozan and Zach LaVine showed out to lead the Bulls to victory in Chicago 🔥 DeMar: 35 PTS, 7 AST

LaVine: 36 PTS, 7 REB, 6 3PM pic.twitter.com/MPN6Y2GfW1 — NBA (@NBA) January 8, 2023

- Luka Doncic a rejoint Nikola Jokic en tête du classement des triple-doubles avec un 9e TD cette saison. Il fallait bien ça pour que Dallas puisse se défaire de Pelicans pourtant déplumés sans Zion Williamson, CJ McCollum et Brandon Ingram. Avec 34 points, 10 passes et 10 rebonds, le Slovène a orchestré le succès des Mavs (le 8e en 10 matches) pour consolider leur 4e place à l'Ouest. Christian Wood (28 pts en 24 min) a bien épaulé Doncic

Jaden Hardy, auquel plus de temps de jeu devrait être accordé après le départ de Kemba Walker, s'est à nouveau montré digne de la confiance de Jason Kidd avec 15 points en sortie de banc. Frank Ntilikina a joué 11 minutes en sortie de banc et a de nouveau manqué de réussite offensive. C'est son troisième match consécutif sans marquer (0/7 en cumulé), mais le Français reste tout de même dans la rotation de Kidd, qui s'intéresse surtout à son apport défensif.