Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Pacers : 110-116

Celtics @ Heat : 95-98

Cavs @ Knicks : 103-105

Nuggets @ Pelicans : 99-98

Wizards @ Mavs : 127-126

Hornets @ Suns : 97-128

Clippers @ Lakers : 133-115

Podcast #74 : Sacramento Kings, la revanche des mal-aimés

- MVP : joueur serbe qui, après avoir manqué deux matches, fait gagner son équipe contre une équipe du haut de tableau avec un triple-double et un panier décisif à 16 secondes de la fin. Voilà la définition que l'on devrait retrouver dans le prochain Larousse. Nikola Jokic a aidé les Nuggets à l'emporter sur le parquet des Pelicans avec un floater dans les dernières secondes et une copie finalement très jokiciesque : 25 points, 11 rebonds et 10 passes.

La victoire de NOLA aurait été un petit hold-up, puisque Denver a mené pendant quasiment tout le match et compté jusqu'à 19 points d'avance avant que les Pelicans ne renversent la situation pour mener d'un point dans la dernière minute.

The fact that a triple-double and a game winner feels like a regular for Nikola Jokic is just wild. 25 PTS

11 REB

10 AST

11-15 FGM@nuggets GW floater pic.twitter.com/NohuJiIXBF — NBA (@NBA) January 25, 2023

- LeBron James continue de défier le temps et l'espace, mais... en vain. Le King a sorti une performance individuelle ahurissante, même selon ses propres standards, lors du derby de Los Angeles. Avec 46 points et 9 paniers à 3 points - son record en NBA - LeBron a tout fait pour que les Lakers restent à flot, mais sa copie n'a fait que le rapprocher un peu plus du record de Kareem Abdul-Jabbar. L'excellence du "Chosen One" n'a pas suffi et les Clippers ont remporté leur 10e victoire consécutive contre leurs voisins de L.A.

46 points and a CAREER-HIGH 9 threes for @KingJames. He's the first player age 35 or older to make 9+ threes. pic.twitter.com/T7qAK2Ra0d — NBA (@NBA) January 25, 2023

Une fois l'écart créé grâce à Paul George (27 pts) et Kawhi Leonard (25 pts), avec 19 paniers à 3 points, on n'a plus revu les Lakers et LeBron a même fini la rencontre sur le banc, bien qu'il ait probablement 50 points ou plus dans les pattes. En guise de consolation, il peut désormais se vanter d'avoir inscrit 40 points au moins une fois contre TOUTES les équipes de la ligue.

Nicolas Batum a apporté 4 points, 6 rebonds, 6 passes et 1 contre en sortie de banc. Les Clippers sont sur 3 victoires de suite et doublent Dallas grâce à ce succès.

- Les Mavs, justement, ne vont pas très bien et cela s'est confirmé à domicile contre Washington. Malgré les 41 points, 15 rebonds et 6 passes de Luka Doncic, les Texans ont subi une 7e défaite en 10 matches. Tout s'est joué sur la ligne et dans les dernières secondes. De frustration, le Slovène a déchiré son maillot après avoir raté un lancer franc qui aurait fait virer Dallas en tête à 12 secondes de la fin.

Derrière, c'est sa faute sur Kyle Kuzma (30 pts) qui a permis à l'ancien Laker, même avec un seul lancer réussi sur deux, d'offrir la victoire aux Wizards. Sur la dernière possession, Delon Wright est parvenu à voler le ballon pour empêcher Spencer Dinwiddie de prendre un ultime shoot.

- Bam Adebayo (30 pts, 15 rbds) continue de se rendre incontournable pour une place de remplaçant au All-Star Game. Sans lui, le Heat n'aurait pas réussi à renverser Boston et à limiter les Celtics à 13 points dans le dernier quart-temps. C'est sur un tir du même Adebayo à 20 secondes de la fin que Miami a pris les devants pour de bon face à la meilleure équipe de NBA cette saison.

En l'absence de Jaylen Brown, Jayson Tatum a quand même fait de son mieux avec 31 points, 14 rebonds et 7 passes.

- Après quatre défaites de suite, les Knicks se sont accrochés et ont vaincu Cleveland au Madison Square Garden. Julius Randle a été énorme avec 36 points, 13 rebonds et 8 paniers à 3 points pour permettre à New York de repartir de l'avant.

Donovan Mitchell, qui revenait d'une absence de trois matches, est tombé sur un os dans le money time, malgré ses 24 points, 8 passes et 8 rebonds.

Julius Randle comes up clutch, and becomes the first @nyknicks player with 35+ points, 10+ rebounds and 8+ threes in a game! pic.twitter.com/85jfmcSoxQ — NBA (@NBA) January 25, 2023

- Les Bulls ne sont pas totalement guéris et ils peuvent s'en vouloir. Alors qu'ils restaient sur trois victoires de suite et affrontaient des Pacers toujours privés de Tyrese Haliburton, ils se sont loupés dans l'Indiana. Chicago a compté jusqu'à 21 points d'avance en première mi-temps, avant de dilapider cette avance. Les joueurs de Billy Donovan ont craqué sous les coups de Bennedict Mathurin, auteur du panier le plus important du match à 29 secondes de la fin, et de Myles Turner (26 pts).

Les Pacers restaient sur 7 défaites consécutives.

- Phoenix a réussi à surmonter la tempête. Voilà les Suns sur une série de quatre victoires, après leur succès sans encombre à domicile contre Charlotte. Il faut se souvenir qu'avant ça, Chris Paul et ses camarades restaient sur 12 défaites en 14 matches et qu'on n'était pas sûrs que le beau temps succède à la pluie. Rien n'est encore garanti, mais Monty Williams a trouvé des solutions en l'absence de Devin Booker. Cette nuit, c'est Cam Johnson qui a sonné la charge avec 24 points en seulement 18 minutes.

Les Suns pointent au 7e rang, à égalité avec les Mavs, et ne sont plus très loin du top 4.