Pelicans @ Pacers : 114-123

Mavs @ Raptors : 136-125

Grizzlies @ Wolves : 101-110

Cavs @ Bulls : 123-132, après deux prolongations

Kings @ Nuggets : 96-117

Lakers @ Clippers : 116-112

- Incroyable mais vrai. Les Lakers étaient menés de 21 points par les Clippers du derby jusqu'à ce que... LeBron James (34 pts, 8 asts, 6 rbds) décide de marquer plus de points (19) à lui seul que l'autre équipe de L.A. (16)dans le 4e quart-temps ! Le King a été royal pour mener son équipe vers son comeback le plus spectaculaire de la saison et doucher un voisin qui s'est cru arrivé trop vite. C'est aussi lui qui a servi Rui Hachimura sur le panier qui a permis aux Purple and Gold de virer en tête. Kawhi Leonard a manqué le tir de l'égalisation à 7 secondes de la fin avant que LeBron, encore lui, ne délivre une dernière passe pour Cam Reddish afin de plier l'affaire. Preuve de l'emprise de LeBron sur ce 4e quart-temps : il a soit marqué, soit été passeur sur 11 des 13 paniers de son équipe. On ne cessera de le répéter, mais c'est absolument vertigineux pour un joueur de 39 ans.

