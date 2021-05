Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Nets : 91-105

Lakers @ Pacers : 122-115

Hornets @ Knicks : 109-118, après prolongation

Celtics @ Wolves : 124-108

Suns @ Spurs : 140-103

Heat @ Bucks : 108-122

LeBron is back

- LeBron James a fait son retour après 6 matches d'absence et le timing s'est avéré judicieux. Grâce au King (24 pts, 8 pds et 7 rbds) et à Anthony Davis (28 pts, 10 pts) notamment, les Lakers ont dominé Indiana et préservé un petit espoir d'éviter le play-in tournament. Pour ce faire, il faudra gagner contre New Orleans (ça devrait aller puisque les Pelicans ne jouent plus rien) en espérant que dans le même temps Portland s'incline devant Denver (beaucoup moins évident, puisque les Nuggets n'ont pas vraiment intérêt à épargner Los Angeles).

Sur cette action, LeBron n'a pas trop donné l'impression que sa cheville le faisait souffrir et l'empêchait de décoller...

- Pour les Pacers, c'est la 10e place qui se profile pour le moment, à moins d'une victoire dimanche contre les Raptors. Les Hornets et les Wizards, respectivement 8e et 9e, s'affrontent dans le même temps et le vaincu passera forcément derrière Indiana en cas de succès face à Toronto.

LeBron toujours dans l'incertitude, le temps presse

Le Big Three des Nets, épisode 8

- Pour la première fois depuis trois mois, le Big Three des Nets était réuni dans un match NBA. Le moment est assez idéal pour les Nets, qui auront bien besoin de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden en playoffs. Les trois larrons ont pu retravailler un peu leurs automatismes lors du dernier match de la saison régulière face à Chicago. C'était seulement la 8e fois que le trio évoluait ensemble.

Les choses ont très mal commencé puisque Brooklyn était mené 12-0 après 2 minutes de jeu... Les Nets ont progressivement repris le contrôle des opérations et l'ont emporté malgré un KD maladroit (12 pts à 4/17) et un Harden peu entreprenante à la finition (5 pts à 2/4). C'est Kyrie qui a fait le gros du boulot au scoring (22 pts à 9/16) avec Jeff Green (19 pts) en sortie de banc.

Timothé Luwawu Cabarrot (3 min) et Adam Mokoka (2 min) ont brièvement donné une touche française à cette partie.

New York s'accroche à la 4e place, Randle en TD

- Les Knicks n'ont plus qu'à battre Boston dimanche pour décrocher la 4e place à l'Est. New York s'est arraché en prolongation pour s'imposer face à Charlotte et à deux doigts d'un inespéré (en début de saison en tout cas) avantage du terrain au 1er tour. Evidemment, comme à chaque fois ou presque que les Knicks sortent un gros match, Julius Randle n'y est pas étranger.

Le All-Star de New York a fini en triple-double avec 33 points, 13 passes et 10 rebonds pour infliger une 4e défaite de suite à Charlotte. Les Hornets pouvaient difficilement l'emporter avec un backcourt Terry Rozier-LaMelo Ball à 8/29 au shoot en cumulé.

Milwaukee-Miami, la répétition avant le 1er tour ?

- Milwaukee avait intérêt à perdre contre Miami. Miami avait intérêt à gagner contre Milwaukee. Tout ça dans le but d'augmenter leurs chances de s'éviter au 1er tour des playoffs. Le calcul n'intéresse a priori pas trop les deux franchises, puisque les Bucks l'ont emporté très facilement grâce aux 62 points du trio Jrue Holiday-Khris Middleton-Bryn Forbes.

Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo visent en fait toujours la 2e place, qu'ils ne pourront obtenir que s'ils battent Chicago dimanche ET que Brooklyn perd à domicile face à Cleveland. Si Milwaukee finit 3e, il est toujours possible que le Heat finisse plutôt 5e, mais il faut là aussi un concours de circonstances, à savoir un succès floridien contre Houston et une défaite des Knicks contre Boston.

Layman postérise Fall

- Les Celtics n'ont plus trop de raisons de se décarcasser jusqu'au début du play-in tournament. Ils ont pourtant dominé Minnesota, malgré le double-double de Karl-Anthony Towns (23&14) et les 24 points d'Anthony Edwards. Evan Fournier était titulaire et a fini avec 18 points et 6 passes, pendant que Jayson Tatum compilait 26 points et 11 rebonds. Boston attend maintenant de savoir qui de Charlotte, Washington ou Indiana sera son adversaire en barrage.

- Jake Layman est un discrètement bon dunkeur même s'il ne squatte pas fréquemment le top 10. Pour l'avant-dernier match de la saison des Wolves en NBA, l'ancien joueur de Portland a voulu marquer le coup. Layman a transpercé Tacko Fall comme si le pivot des Boston Celtics ne mesurait pas 2,26 m !

Jake Layman threw it DOWN over Tacko Fall 😳 pic.twitter.com/aBskQuSqD0 — NBA TV (@NBATV) May 15, 2021

Les Spurs n'ont pas fait honneur à Tim Duncan, Phoenix vise encore la 1e place

- Les Spurs savaient que cet avant-dernier match de la saison contre Phoenix ne changerait rien à leur 10e place et à leur participation au play-in tournament. Cela dit, ils auraient quand même pu éviter de se faire désosser le jour de l'entrée de Tim Duncan au Hall of Fame. San Antonio a perdu de 37 points face aux Suns, en l'absence de Gregg Popovich, finalement parti dans le Connecticut pour assister à l'événement.

Phoenix n'a pas manqué l'occasion de rester dans la course à la première place en NBA avec cette victoire facile au cours de laquelle Devin Booker a inscrit 27 points pendant que Chris Paul posait un petit double-double (16 points, 10 passes et 5 rebonds). Les deux équipes se retrouvent ce dimanche et les Suns peuvent espérer déloger Utah en cas de nouveau succès au Texas et de défaite du Jazz à Sacramento.