Toujours sur la touche, LeBron James n'est pas certain de prendre part aux deux dernière rencontres des Lakers en saison régulière

Favoris à leur propre succession, les Los Angeles Lakers ont vécu une deuxième partie de saison chaotique. La faute essentiellement aux blessures d'Anthony Davis et LeBron James. Résultat, les Californiens semblent condamnés à disputer un play-in à la vie à la mort. Impensable il y a encore quelques mois.

Et le spectre d'une immense fiasco est bel et bien présent. Si AD est bien revenu, il est loin d'être à 100%. Et l'intérieur ne le sera sans doute pas d'ici la fin des playoffs. Quant à LeBron James, son état de santé est un grand mystère. Sa cheville est-elle réellement guérie ? A-t-il forcé un retour alors qu'il se savait loin d'être rétabli ? Tous les doutes sont permis au fil du temps.

Les Lakers ont encore deux matches pour s'éviter un play-in contre Golden State ou Memphis. Pour le premier d'entre eux, à Indiana, Frank Vogel a répondu sur l'état de santé de son leader. Sans être vraiment rassurant puisqu'on rappelle qu'il était annoncé valide pour la rencontre contre New York.

"On va voir comment il se sent à l'entraînement. Il y a une chance qu'il joue s'il se sent bien."

La prudence est donc toujours de mise à cinq jours du play-in. Pas vraiment de quoi être optimiste pour le joueur de 36 ans, absent depuis près de deux mois et qui va revenir en pleines péripéties. Même si LeBron James est un athlète hors norme, se retrouver plonger directement dans des rencontres à très haute intensité n'est pas la meilleure des choses. Et ce même si cela pourrait donner une story de plus à son actif s'il venait à faire le doublé.

Des raison de s'inquiéter pour LeBron James ?