Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Mavs : 112-98

Pelicans @ Heat : 96-100

Knicks @ Raptors : 116-125

Thunder @ Nuggets : 101-99

Grizzlies @ Suns : 110-112

Nets @ Warriors : 120-116

Lakers @ Blazers : 121-112

MVP Race vol. 3 : Deux Slaves et un Celtic, le suspense reste entier

- Les Grizzlies et les Nuggets continuent d'épouser une trajectoire assez parallèle pour se livrer un duel en tête de la Conférence Ouest. Denver aurait pu prendre le large en cas de victoire à domicile contre OKC, puisque Memphis a chuté à Phoenix. Finalement, les deux ont perdu :

Denver jouait à nouveau sans Nikola Jokic, touché aux ischios. Malgré ça, les Nuggets ne sont pas passés si loin d'une 10e victoire consécutive en NBA. Shai Gilgeous-Alexander est venu contrarier leurs plans avec 34 points, mais surtout un game winner avec la planche à 9 secondes du terme.

SGA BUCKET. THUNDER LEAD IN DENVER WITH 9 SECONDS TO GO WATCH: https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/wJsuuilVqR — NBA (@NBA) January 23, 2023

Memphis est la nouvelle victime de Suns clairement en train de trouver le moyen de gagner des matches sans Devin Booker après une période bien morose. Phoenix a pu compter sur le comeback de Chris Paul, qui n'a pas manqué de montrer aux critiques qu'il n'était pas "washed". Avec 22 points et 11 passes, CP3 a sonné la charge et été à l'origine de l'avantage de 29 points pris par Phoenix dans le 3e quart-temps. Les Grizzlies sont des durs à cuire et ont presque totalement gommé leur retard, mais la bande à Monty Williams a tenu bon. Les deux lancers réussis par Dario Saric dans les ultimes secondes ont eu raison de la fougue de Memphis. C'est la troisième victoire de suite pour Phoenix, de retour à la 7e place.

- Les Lakers ont réussi un très joli coup à Portland. Menés de 25 points en première mi-temps, LeBron James et ses camarades ont petit à petit refait leur retard puis basculé en tête pour une 3e victoire en 4 matches. Le "King" a été à nouveau énorme avec 37 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 contres, mais c'est sans doute l'apport de Thomas Bryant (31 pts, 14 rbds) et Dennis Schröder (24 pts, 8 pds, 6 rbds) qui a fait la différence.

What a night for Thomas Bryant: - 31 points

- 14 rebounds

- 4 threes

- 80% FG

- 25 point Lakers comeback W pic.twitter.com/xrSw14QnD7 — NBA (@NBA) January 23, 2023

Du côté de Portland, Anfernee Simons (31 pts) et Damian Lillard (24 pts, 10 pds) n'ont pas réussi à éviter une troisième défaite consécutive et une glissade à la 13e place de l'Ouest, juste derrière les Lakers...

- Les Clippers ont produit une excellente deuxième mi-temps pour remporter leur match face aux Mavs. Menés à la pause, les Californiens ont accéléré et misé sur le trio Kawhi Leonard (30 pts), Paul George (21 pts), Norman Powell (19 pts) pour retourner la situation et se rapprocher de cette même équipe de Dallas au classement. Los Angeles est 6e, juste derrière les Mavs.

Les 29 points, 10 rebonds et 4 passes de Luka Doncic n'ont pas suffi. Nicolas Batum a lui apporté 8 points, 6 rebonds et 2 contres en sortie de banc.

- Les Warriors ont même du mal à gagner à domicile maintenant... Alors qu'ils faisaient la course en tête, les joueurs de Steve Kerr ont encore dilapidé leur avantage et se sont inclinés devant les Nets. Concentrés sur Kyrie Irving, à juste titre vu le match qu'il faisait (38 pts, 9 pds, 7 rbds) dans le money time, les Californiens ont été transpercés par Royce O'Neale à 3 points à 28 secondes de la fin pour un panier qui a plié l'affaire, alors que Golden State menait de 13 points à 7 minutes de la fin. Nic Claxton a lui signé ses records personnels en NBA aux points et au nombre de rebonds avec un 24-15 qui fait du bien.

Les champions en titre sont 10e à l'Ouest, alors que Brooklyn est 4e de l'autre côté, avec un bilan identique à celui de Milwaukee, 3e.

Kyrie dropped 30+ for the 3rd time in his last 4 games as the Nets won at Golden State 🔥 38 PTS

7 REB

9 AST pic.twitter.com/YTE3KXDfn3 — NBA (@NBA) January 23, 2023

- Les Knicks marchent vraiment pas séries. En ce moment, ils sont lancés sur une mauvaise. New York a concédé une quatrième défaite consécutive sur le parquet de Toronto. Sans Mitchell Robinson à l'intérieur, la troupe de Thibodeau s'est trouvée un peu démunie. Elle a commis trop de pertes de balles, très souvent sanctionnées par les Raptors de Fred VanVleet (28 pts) et Pascal Siakam (24 pts).

RJ Barrett a inscrit 30 points en vain, alors qu'Evan Fournier a joué 21 minutes en sortie de banc pour 8 points, 3 rebonds et 2 passes.

- Miami a repris sa marche en avant en limitant New Orleans sous les 100 points et en effaçant un retard de 16 points. Il a fallu que Tyler Herro (26 pts) et Kyle Lowry, clutch avec 9 points sur les 3 dernières minutes, accélèrent pour que le Heat prenne le dessus devant son public. Les 24 pertes de balle des Pelicans, toujours privés de Zion Williamson et Brandon Ingram, ont bien aidé les Floridiens, 6e de la Conférence Est.