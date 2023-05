Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Knicks : 103-112

Lakers @ Warriors : 106-121

New York Knicks 2-3 Miami Heat

New York s'est offert une petite rallonge en remportant le game 5 à domicile contre Miami. La tâche n'a pas été simple, puisque le Heat est venu au Madison Square Garden avec la ferme intention de plier l'affaire. En témoigne ce premier quart-temps que les Floridiens ont remporté (24-14) et qui semblait préfigurer d'une nouvelle nuit compliquée en termes d'adresse et d'expression offensive de la part des Knicks. Petit à petit, les joueurs de Tom Thibodeau se sont remis à l'endroit et ont pris le contrôle du match, sans jamais véritablement prendre assez d'avance pour écarter la possibilité d'un comeback du Heat.

Pour éviter une élimination décevante en cinq matches, New York a dû s'appuyer sur celui qui a été son homme fort toute la saison : Jalen Brunson. Le meneur a joué... 48 minutes, comme son collègue Quentin Grimes, et les Knicks ont eu besoin de chacune d'entre elles. Brunson a, comme souvent, mis les paniers importants et a bouclé la partie avec 38 points, 9 rebonds et 7 passes à 12/22.

Grimes n'a pas été en reste non plus et, malgré une fatigue apparente en fin de match, a été extrêmement précieux. On pense notamment à cette interception sur Jimmy Butler (19 pts) à 1:38 de la fin, alors que Miami pouvait revenir à une possession. Grimes est définitivement "Thibs compatible" et on comprend pourquoi le coach des Knicks a toujours fait des pieds et des mains pour qu'il ne soit inclus dans aucun trade.

QUENTIN GRIMES CLUTCH STEAL 🔒 Knicks lead with a minute to play in Game 5 📺: TNT | MIA leads 3-1 pic.twitter.com/cwHzWq5UB0 — NBA (@NBA) May 11, 2023

- Les Knicks ont été plus adroits (49% au global, 38% à 3 pts) et dominants au rebond (50 à 34). Dans ce deuxième secteur, on a vu le réveil de Mitchell Robinson (8 pts, 11 rbds), qui a réussi quelques prises importantes alors qu'il était en difficulté dans cette série.

- On espérait peut-être voir Evan Fournier quelques minutes puisque les Knicks étaient dos au mur, mais même si Tom Thibodeau avait voulu revoir ses plans, Evan était malheureusement forfait avant le coup d'envoi à cause d'une maladie.

- Josh Hart n'a joué que 9 minutes après avoir pris trois fautes dans le 1er quart-temps, dont une flagrante sur Jimmy Butler. Il avait été tellement important au tour précédent que voir New York remporter un match alors qu'il a si peu joué est presque un motif d'espoir.

Josh Hart was called for a flagrant one on this play He had 3 fouls in the first quarter 😳 pic.twitter.com/HIsj0Q6rHt — Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2023

Golden State Warriors 2-3 Los Angeles

- Les Warriors se sont laissés une chance de réussir une nouvelle remontée historique et n'en ont offert presque aucune aux Lakers. Devant leur public, les joueurs de Steve Kerr ont dominé leur sujet, en gardant quasiment constamment une avance assez confortable pour remporter ce game 5 sans trembler.

On a enfin vu un peu de soutien pour Stephen Curry, un bon partage des tâches offensives et une vraie bonne copie défensive collective de la part de Golden State. Curry a porté les siens avec 27 points et 8 passes, mais aussi en calmant les velléités de comeback de leurs adversaires dans le 4e quart-temps. Mais les prestations d'Andrew Wiggins (25 pts, 7 rbds, 5 pds) et Draymond Green (20 pts, 10 rbds, 4 pds) ont été essentielles pour éviter que le MVP des Finales 2022 ait à sortir un match de légende pour éviter l'élimination.

- On espère ne pas avoir porté l'oeil à Anthony Davis en disant qu'il était agréable de le voir enchaîner les matches sans pépin physique. Davis n'a pas fini la rencontre après avoir pris un coup de coude à la tête involontaire de la part de Kevon Looney à 7 minutes de la fin du match. Sonné, l'intérieur des Lakers a quitté le terrain sur une chaise roulante et n'est plus sorti du vestiaire. On va quand même surveiller la chose, parce qu'en rugby le protocole commotion oblige le joueur touché à une semaine d'arrêt. Comment dire que ce n'est pas le moment...

Anthony Davis took an elbow to the face by Kevon Looney and headed to the Lakers bench 😮pic.twitter.com/DCSyQQmflb — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 11, 2023

- Les Lakers ont certes été un peu pris à la gorge, mais on n'a pas senti une envie farouche d'éviter à tout prix un game 6 à la maison. Après tout, Los Angeles est à 5-0 à domicile depuis le début des playoffs et les Warriors font une saison assez dramatique à l'extérieur...

- Gary Payton II commence à prendre ses marques dans le cinq avec cette deuxième titularisation de suite. "GP" a été excellent des deux côtés du terrain, au delà de toute considération statistique. Kevon Looney a rejoué un peu plus et a semblé mieux que sur les deux derniers matches, ce qui offre quelques options intéressantes à Steve Kerr pour le game 6 crucial dans 48 heures.

