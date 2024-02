Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Hornets : 117-110

Pistons @ Cavs : 121-128

Clippers @ Wizards : 125-109

Kings @ Heat : 106-115

Pelicans @ Rockets : 110-99

Mavs @ Wolves : 87-121

Magic @ Spurs : 108-98

Nuggets @ Thunder : 100-105

Suns @ Nets : 136-120

Bucks @ Blazers : 116-119

Le classement

Trade deadline : Les besoins pour chaque équipe à l'Ouest

- Damian Lillard (25 pts à 9/23) a eu droit à une superbe ovation pour son retour à Portland. Malheureusement pour lui, ce comeback s'est aussi accompagné d'une défaite, la deuxième en deux matches depuis l'arrivée de Doc Rivers. Si la première contre Boston était excusable, celle-ci pique un peu plus... Un panier d'Anfernee Simons (24 pts) à 17 secondes de la fin, deux lancers de Jerami Grant, et deux ratés de Giannis Antetokounmpo sur la ligne dans le money time ont permis aux Blazers de faire plaisir à leurs fans. Portland a shooté à 53%, ce qui met une fois de plus en avant les difficultés défensives des Bucks. Celles-ci ne seront pas simples à résoudre pour Rivers...

SIMONS RETAKES THE LEAD FOR PORTLAND WITH 17 SECONDS LEFT! Trail Blazers-Bucks | LIVE on ESPN pic.twitter.com/KWDbnF7kRC — NBA (@NBA) February 1, 2024

- Le choc de la nuit à l'Ouest, avec un potentiel duels entre aspirants MVP, a perdu en saveur avec le forfait de Nikola Jokic, touché par des douleurs au dos. Denver s'est du coup incliné sur le parquet d'OKC, où Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 34 points pour aider son équipe à l'emporter. Le Thunder a limité les Nuggets à moins de 40% d'adresse, ce qui explique aussi en partie la victoire. Chet Holmgren (18 pts, 13 rbds, 5 blks) a lui aussi été précieux.

- Après 7 défaites de suite, Miami a relevé la tête en battant Sacramento à la maison. Jimmy Butler a sonné le réveil des troupes avec 31 points et le Heat a réussi 38 passes décisives, son meilleur total de la saison. Ce partage du ballon a notamment profité à Josh Richardson (24 pts, meilleure perf de sa saison). Pour son cinquième match avec Miami, Terry Rozier a été maladroit (1/10) mais a distribué 10 assists.

- Les Spurs ne sont pas passés loin d'une spectaculaire remontée face à Orlando. Menés de 25 points dans le 4e quart-temps, Victor Wembanyama (21 pts, 8 rbds, 5 blks) et les siens ont quasiment gommé tout leur retard pour revenir à -3 à un peu plus de 3 minutes de la fin. Le Magic, porté par Banchero (25 pts) et Wagner (20 pts) s'en est finalement sorti, mais a failli subir une deuxième déconvenue de suite après la défaite contre Dallas.

Victor Wembanyama a tout de même signé son 11e match à 5 contres ou plus cette saison, ce dont personne d'autre ne peut se targuer.

- Pour son retour à Brooklyn, Kevin Durant s'est assuré de calmer les potentiels sifflets. Il y en a eu, évidemment, mais ses 33 points et la victoire des Suns ont eu raison de la volonté des fans de se montrer hostiles envers KD. C'est dans le 3e quart-temps (42-26) que Phoenix a pris le large et tué tout suspense. On attendait de voir si Ben Simmons pourrait enchainer après son match de retour, mais l'Australien souffre malheureusement déjà du genou et était forfait pour ce rendez-vous.

- Coby White (35 pts, 9 asts, 7 rbds) et les Bulls ont infligé une cinquième défaite de suite aux Hornets grâce à une bonne deuxième mi-temps, juste après une défaite décevante contre Toronto. Nikola Vucevic a fini en double-double (22 pts, 12 rbds). Frank Ntilikina a joué 10 minutes en sortie de banc, sans marquer mais en apportant 3 passes et 3 rebonds.

Coulbaly titulaire et très bon

- Un peu mollassons en première mi-temps, les Clippers ont appuyé sur le bouton marche dans un 3e quart-temps très costaud (40-19) pour écarter les Wizards de leur chemin. Kawhi Leonard (31 pts) et James Harden (25 pts) sont les deux meilleurs marqueurs de Los Angeles. Pour sa deuxième titularisation en NBA, Bilal Coulibaly a été très bon et a compilé 19 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 contres et 1 interception.

- Les Cavs se sont fait un peu peur contre les Pistons et ont même été menés dans le 4e quart-temps, avant de parvenir à prendre le dessus. Donovan Mitchell a pris feu (45 pts, dont 20 dans le 4e QT) et Cleveland a aussi pu compter sur le retour de Darius Garland (19 pts) et un 16e double-double de suite pour Jarrett Allen (14 pts, 11 rbds). Les Pistons se sont eux appuyés sur Danilo Gallinari (20 pts) et Cade Cunningham (19 pts, 7 asts) pour pimenter un peu cette rencontre. Killian Hayes n'a malheureusement pas joué la moindre minute dans cette partie, ce qui n'est pas vraiment bon signe...

Donovan Mitchell was LIGHTS OUT in the Cavs' home win against the Pistons 🔥 45 PTS

8 AST

6 REB

6 3PM pic.twitter.com/4SpbVeQ0xC — NBA (@NBA) February 1, 2024

- Les Pelicans restaient sur 3 défaites de suite et jouaient sans Zion Williamson cette nuit à Houston. Grâce à la paire Valanciunas (25 pts) - Ingram (24 pts) notamment, NOLA a pu repartir de l'avant avec un bon 4e quart-temps et une défense solide à proposer aux Rockets, bloqués sous les 100 points.

- Sans Luka Doncic (cheville), ni Kyrie Irving (pouce), les Mavs ont pris une rouste logique sur le parquet de Minnesota. Le leader de l'Ouest s'est appuyé sur Karl-Anthony Towns (29 pts, 9 rbds), Rudy Gobert (17 pts) ou encore Naz Reid (12 pts) pour conforter sa première place. Anthony Edwards, qui devra payer une amende de 40 000 dollars pour ses propos sur l'arbitrage, a été discret (9 pts en 30 min).