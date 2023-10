Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Thunder @ Hornets : 115-117

Grizzlies @ Heat : 124-132

Taipans (AUS) @ Raptors : 93-134

Bucks @ Lakers : 108-97

Bulls @ Nuggets : 102-116

Warriors @ Kings : 121-115

- Damian Lillard (14 pts) et Giannis Antetokounmpo (16 pts) ont fait leur première apparition commune sous le maillot des Bucks. L'ancien meneur de Portland a joué 22 minutes lors de la victoire de sa nouvelle formation contre des Lakers privés de LeBron James, Austin Reaves, Gabe Vincent et Jared Vanderbilt. Visuellement, il nous faudra un peu de temps pour nous y habituer, tant la vision de Lillard avec un maillot ni noir, ni rouge, ne nous avait jamais effleuré l'esprit.

A look at Damian Lillard's first #NBAPreseason game with the Milwaukee Bucks 🦌 14 PTS

2 3PM

3 AST

3 STL

22 MIN pic.twitter.com/tLhkcNLayL — NBA (@NBA) October 16, 2023

- Jonathan Kuminga pète la forme dans cette pré-saison NBA où les Warriors sont désormais à 3-0. Sans Stephen Curry et Chris Paul, Golden State a eu besoin d'une prolongation pour venir à bout des Kings et Kuminga, auteur de 28 points avec un 13/17 sur la ligne, a eu l'agressivité et l'énergie nécessaires pour impacter cette rencontre en l'absence des cadres. De bon augure pour la saison régulière.

Kuminga to the rack ‼️#NBAPreseason | Live on ESPN2 pic.twitter.com/dDnBFi9j6b — NBA (@NBA) October 14, 2023

- Les fans du Thunder ne sont pas sortis de la défaite à Charlotte avec beaucoup d'enseignements. Mark Daigneault a mis presque tout le monde au repos et ce sont plutôt les Hornets qui se sont fait du bien (52% d'adresse), notamment PJ Washington (31 pts à 13/18), Terry Rozier (19 pts) et LaMelo Ball (16 pts). Il n'y a eu aucun panier de marqué après celui de Jack White à 1:38 de la fin et la franchise de Caroline du Nord s'est imposée sur le fil.

Ousmane Dieng était titulaire avec OKC et a joué 28 minutes pour 10 points, 4 rebonds, 4 passes, 1 interception et 4 pertes de balle. Frank Ntilikina est sorti du banc de Charlotte pour finir avec 5 points et 6 passes en 23 minutes.

- Les Raptors n'ont fait qu'une bouchée des Australiens de Cairns, où évolue désormais Elfrid Payton. Scottie Barnes (14 pts), Chris Boucher (12 pts) et Pascal Siakam (12 pts) se sont dégourdis les jambes, pendant que Javon Freeman-Liberty, très bon pendant la Summer League, a apporté 15 points.

- Tyler Herro a faim et il continue de le montrer. L'arrière du Heat a contribué à la victoire des siens à Memphis, dans une partie à laquelle Jimmy Butler n'a pas participé. Herro a posé 30 points (11/19, dont 4/7 à 3 points) pour guider le Heat avec l'aide de Bam Adebayo (26 pts, 6 rbds, 4 blks). En face, Desmond Bane (26 pts) et Ziaire Williams (19 pts) ont été les plus remuants.

- Julian Strawther continue d'être le MVP de la pré-saison pour les Nuggets. Les champions en titre ont battu Chicago, qui avait mis la plupart de ses titulaires au repos, grâce notamment aux 25 points de Strawther, qui ne semble pas être un rookie comme les autres. Jamal Murray (21 pts) et Nikola Jokic (15 pts) ont retravaillé l'alchimie qui a permis à Denver de remporter le titre la saison dernière.