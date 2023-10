Hoop Culture Ep 5 : Les plus grands comebacks

Focus sur des comebacks qui ont marqué l'Histoire de la NBA et de la culture basket dans son ensemble.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Musique, séries, sneakers, cinéma, sports, rien n'est hors de portée, rien n'est hors sujet.

Cette semaine, on fait le point les comebacks iconiques, que ce soit en NBA, dans la musique ou l'univers de la sneaker. Tracy McGrady, Run The Jewels, Shaun Livingston, Willis Reed, A Tribe Called Quest et bien d'autres encore ont su réussir leurs retours !

On en parle dans cet épisode

Le comeback de Tracy McGrady

Run The Jewels

A Tribe Called Quest

La Nike foamposite Galaxy

Big Ghost Ltd x Conway x 38 Spesh : "The Ghronic"

The Ghronic: Speshal Machinery de 38 Spesh & Conway The Machine

Mook REVERSE #13 : Découvrez l’envers de la LOSE