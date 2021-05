Les résultats de la nuit en NBA

Miami Heat @ Milwaukee Bucks : 98-132 (0-2)

Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets : 109-128 (1-1)

Denver 1-1 Portland

- Damian Lillard avait du feu et de la magie dans les mains cette nuit. Ou en tous le potentiel pour que ce game 2 devienne historique et permette aux Blazers de gagner un deuxième match dans le Colorado. Il n'en a rien été.

"Dame" a été fantastique (42 points et 10 passes à 11/24). A la mi-temps, il affichait déjà 32 points au compteur, avec 8 paniers à 3 points marqués (record NBA sur une mi-temps égalé). On s'est même dit qu'il avait tout pour faire péter quelques records pour l'occasion. Mais les Nuggets ont fait en sorte de ne pas chuter une nouvelle fois à la maison.

32 points & 8 threes in the first half for @dame_lillard pic.twitter.com/nbKtfmLkAL — Portland Trail Blazers (@trailblazers) May 25, 2021

Denver a constamment fait la course en tête et a remporté chacun des 4 quart-temps. Nikola Jokic n'a eu besoin que de 30 minutes pour caler 38 points, 8 rebonds et 5 passes à 15/20. Une copie d'une efficacité létale à laquelle s'est joint le reste du groupe. Les Nuggets ont shooté à quasiment 53%, ce qui est généralement synonyme de victoire.

- Après avoir appris qu'il avait reçu quelques votes pour le titre de meilleur 6e homme de l'année, Facundo Campazzo se devait de fêter ça avec la manière. C'est CJ McCollum qui en a fait les frais. L'Argentin a servi Jokic sur une passe entre les jambes de l'arrière des Blazers.

Campazzo gets crafty to set up Jokic late in the @nuggets series-tying win. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/NTKiKcB9gy — NBA (@NBA) May 25, 2021

Milwaukee 2-0 Miami

- Rien ne semble pouvoir faire dérailler le train Milwaukee pour le moment dans la série contre Miami. Il y a eu très exactement zéro suspense la nuit dernière dans le game 2. Les Bucks n'ont clairement pas envie de revivre la même mésaventure que l'an dernier face au Heat. Pour ce faire, le meilleur moment reste d'écraser et d'éradiquer l'adversaire d'entrée de jeu.

Giannis Antetokounmpo (31 points, 13 rebonds et 6 passes) et les siens ont frappé vite et fort avec l'utilisation du tir à 3 points comme arme de destruction massive. Jamais une équipe n'avait inscrit 22 paniers à 3 points dans l'histoire des playoffs NBA. Ni 10 paniers à 3 points dans un quart-temps, comme l'ont fait les Bucks dans le premier.

Giannis (31 PTS, 13 REB, 6 AST) and the Bucks dominate Game 2 to take a 2-0 series lead 😤 pic.twitter.com/lu2dMaeaxp — NBA TV (@NBATV) May 25, 2021

Il faut aussi noter les 15 passes décisives de Jrue Holiday, l'homme qui fera (peut-être) passer un cap à Milwaukee dans sa quête de titre.

- Bryn Forbes a été, comme toute l'équipe, discret cette saison. L'ancien joueur des Spurs espère bien utiliser les playoffs NBA pour faire sa pub. La nuit dernière, il s'est offert 6 paniers à 3 points pour 22 points en tout.

- Miami est toujours en quête d'une formule lui permettant de bousculer l'ordre établi comme l'année dernière. Sur ce match, les deux joueurs les plus prolifiques ont été Goran Dragic (18 pts), dont on connaît l'appétit en playoffs, et... DeWayne Dedmon (19 points). Sur les rencontres à la maison, Jimmy Butler et Bam Adebayo vont devoir se montrer un peu plus.