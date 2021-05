Damian Lillard a enfin compris qui était le meilleur joueur NBA

Kevin Durant est le meilleur joueur du monde depuis 2018, voire peut-être même 2017. Et pourtant, chaque année, il y a encore des journalistes, des fans ou même des basketteurs qui citent Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo et surtout LeBron James. Mais non. C’est KD. Et ça fait un moment. Damian Lillard faisait partie de ceux qui donnaient le titre honorifique au King. Par respect. Mais en 2021, le meneur des Portland Trail Blazers a compris.

« Je pense que Kevin en bonne santé est le meilleur joueur de la ligue. Personne ne peut défendre sur lui. En bonne santé, il tire des trois-points en sortie de dribble, il peut poster, il va au cercle. Vous ne pouvez pas bloquer ses tirs. Avec sa manière de bouger pour sa taille, comment vous voulez le stopper ? Je pense que c’est le meilleur joueur de la ligue en ce moment », confie Damian Lillard.

Carrément ! Et même après une terrible blessure au tendon d’Achille, Kevin Durant reste en réalité le joueur référence. Ce n’est pas une pique envers LeBron James d’ailleurs. Très loin de là. Il n’y a absolument rien d’insultant à classer le quadruple MVP en deuxième ou troisième position. C’est normal, il est quand même sur sa fin de carrière. On peut souligner sa longévité, saluer ses performances exceptionnelles et quand même penser qu’il n’est plus le numéro un.

Damian Lillard l’a compris. Et mine de rien, tout ça a son importance. Parce que le meilleur joueur du monde fait finalement souvent gagner son équipe. Mais pour ça, il faudra effectivement que son corps tienne le coup.

