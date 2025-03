Ceux qui ont maté Luka Doncic faire payer une nouvelle fois les Suns de ne pas l’avoir drafté en #1 ont en outre pu vivre un moment historique. Un moment qu’elles et ils pourront raconter à leurs enfants, leurs petits-enfants ou aux aides-soignantes de leur EPHAD. J’y étais, je l’ai vu, qu’ils pourront fièrement leur dire.

Cet événement qui restera dans les annales du basket se déroulent à l’approche de la mi-temps. Ils restent un peu moins de 4 minutes à jouer, le match est déjà plié. Mais, et c’est la magie de la NBA, même pour des matches sans enjeu (les Suns, franchement…), il y a toujours quelque chose à voir. Et ce coup-ci, quelque chose d’historique.

Luka Doncic est en train de dribbler, de manière chaloupée, comme il le fait chaque soir. Comme n’importe quel joueur NBA le fait chaque soir. Et là… les images décriront mieux ce que les mots peinent à dire :

Luka Doncic called for the rare palming violation (with a replay). pic.twitter.com/JhkNTgu52b

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 16, 2025