Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Mavs : 130-125

Magic @ Cavs : 108-103

Suns @ Lakers : 96-107

Hawks @ Nets : 114-122

Raptors @ Blazers : 102-105

Jazz @ Wolves : 102-128

Hornets @ Clippers : 88-123

Thunder @ Bucks : 121-105

---

- Toutes les belles séries ont une fin. Les Cavs sont tombés à domicile contre Orlando après 16 victoires de suite. Orlando, avec un Paolo Banchero royal (34 pts, 11 rbds, 7 asts), a refait son retard en deuxième mi-temps avant de virer en tête pour de bon dans le money time. Cleveland a manqué un paquet de tirs dans les dernières minutes.

- Bien qu'en back to back et privé de Jalen Williams et Lu Dort, le Thunder a conquis une 10e victoire en 11 match sur le parquet de Milwaukee. Le triple-double de Giannis Antetokounmpo (21 pts, 12 rbds, 10 asts) n'a pas été suffisant face aux 31 points et 8 passes de Shai Gilgeous-Alexander, au record personnel en NBA d'Isaiah Hartenstein (24 pts, 12 rbds) et à l'apport d'Isaiah Joe (19 pts) et Chet Holmgren (16 pts). OKC a maîtrisé son sujet et compté jusqu'à 25 points d'avance en deuxième mi-temps.

- Le match des anciens contenders décimés et désossés a tourné en faveur des Sixers contre les Mavs. Contre son ancienne équipe, Quentin Grimes a encore été rayonnant avec 28 points. Titulaire, Guerschon Yabusele a ajouté 14 points. Ce n'est que la 3e victoire en 18 matches pour Philadelphie. Bonne nouvelle, Dallas n'a pas eu à faire forfait. Pour le moment en tout cas...

- Après quatre défaites de suite, les Lakers ont retrouvé le chemin de la victoire. Toujours privés de LeBron James, les Californiens sont partis en boulet de canon, emmenés par Luka Doncic (33 pts) et Austin Reaves (28 pts), contre des Suns maladroits et toujours aussi légers en défense. On a encore eu droit à une discussion pour le moins animée entre Kevin Durant et Mike Budenholzer sur le côté. Mais apparemment, tout va bien...

- Les Hawks se sont fait surprendre à Brooklyn, comme d'autres avant eux. Zaccharie Risacher a joué 23 minutes pour 16 points à 7/13. Dyson Daniels a encore fait un match à au moins 4 interceptions. C'est la 24e fois cette saison, ce qui est un record depuis Allen Iverson en 2004.

- Menés de 16 points, les Blazers ont gommé leur retard pour s'imposer contre Toronto et mettre fin à leur série de 5 défaites consécutives. Anfernee Simons a été précieux en inscrivant 12 de ses 22 points dans le 4e quart-temps, épaulé par Toumani Camara (21 pts). A noter la première apparition de Matisse Thybulle pour Portland cette saison.

- Minnesota a maintenu le tempo et conquis une 8e victoire de suite face au Jazz. Anthony Edwards n'était pas là pour plaisanter et a fini avec 41 points (à 16/27). Jaden McDaniels était déjà en double-double à la paise et a apporté 20 points et 12 rebonds. Rudy Gobert s'est contenté de 7 points et 6 rebonds face à son ancienne franchise.

- Après avoir marqué 145 points contre les Spurs dans la nuit de vendredi à samedi, les Hornets sont rentrés dans le rang et n'en on mis que 88 face aux Clippers cette nuit, écrasés par Los Angeles. James Harden (31 pts), Kawhi Leonard (23 pts) et Ivica Zubac (17 pts) ont mené la danse pour les Californiens. Moussa Diabaté a joué 13 minutes en sortie de banc pour 6 points, 3 rebonds et 1 passe. Nicolas Batum est lui aussi sorti du banc côté Clippers et a apporté3 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 interception.