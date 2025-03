Il ne fait pas bon être 1er de la Draft !

Je pensais à Cade Cunningham qui est encore sur la liste des blessés et je me suis dis purée ce numéro 1 de draft est tout le temps blessé. Et là , je me suis fait la réflexion qu'il n'est pas le seul Numéro 1 à avoir manqué beaucoup de matches. Je suis remonté jusqu'à la Draft 1990 et c'est une hécatombe. Quelques exemples de joueurs qui ont raté beaucoup de matches dans leur carrière !

1990 : Derrick coleman

1991 : Larry Johnson

1993 : Chris webber

1999 : Elton Brand

2002 : Yao Ming

2005 : Andrew Bogut

2007 : Greg oden

2008 : Derrick rose

2009 : Blake Griffin

2010 : John wall

2011 : Kyrie Irving

2012 Anthony Davis

2016 : Ben simmons

2017 : Markelle Fultz

2018 : Deandre ayton

2019 : Zion williamson

2021 : Cade Cunningham

2022 : Paolo Banchero

2023 : Victor Wembanyama

J'espère que Zaccharie Risacher échappera à la malédiction qui semble toucher beaucoup de numéro 1 de Draft !!!!