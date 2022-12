Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Pacers : 87-82

Nets @ Wizards : 112-100

Hawks @ Grizzlies : 103-128

Thunder @ Mavs : 114-121

Cavs @ Spurs : 111-112

Wolves @ Blazers : 112-133

Celtics @ Clippers : 93-113

Podcast #67 : Faut-il croire aux Phoenix Suns ?

- Damian Lillard retrouve de plus en plus sa faculté à sortir le lance-flammes à trois points et Portland en profite bien. Le meneur des Blazers a égalé son record de paniers à 3 points (11) dans un match NBA et a posé 38 points pour aider son équipe à s'imposer à domicile contre Minnesota. Lillard n'a même pas joué le 4e quart-temps tant l'avance de Portland était confortable, mais il semblait avoir le record all-time de Klay Thompson dans les pattes...

⌚ 38 PTS in just 29 minutes

⌚ 11 3PM@Dame_Lillard was on another level tonight 😲 pic.twitter.com/6cBd9bIKBJ — NBA (@NBA) December 13, 2022

Le gros double-double de Rudy Gobert (16 pts, 20 rbds) et les 23 points de D'Angelo Russell, plutôt bon en ce moment malgré les résultats en dents-de-scie des Wolves, n'ont pas suffi.

- Quand Kawhi Leonard est là... il est là ! Voilà 500 jours que l'ailier des Clippers n'avait plus atteint la barre des 20 points dans un match NBA. Il l'a fait au bon moment, face à Boston, la meilleure équipe de la ligue. Titulaire, "The Klaw" a posé 25 points, 9 rebonds et 6 passes à 10/12 en laissant clairement son empreinte sur le match et dans l'esprit des Celtics.

Les Clippers ont fait la course en tête et ont réussi à limiter Jayson Tatum à 20 points (7/20) sans trop subir les foudres de l'attaque la plus puissante de la ligue.

- On a un peu retrouvé le Heat le temps d'un match. Pas de clinquant, de la besogne, peu de points marqués, peu de points encaissés... Et surtout une victoire au finish contre Indiana, grâce à 7 points de suite dans le money time de Jimmy Butler (20 pts).

Miami a réussi à faire passer une sale soirée à Tyrese Haliburton (1 point, 6 passes à 0/9), après avoir subi 3 défaites en 4 matches. Bam Adebayo a signé un double-double (22 pts, 17 rbds).

- Les Nets avancent tranquillement, sans faire trop de bruit, ce qui est un petit miracle avec les tumultes du début de saison. Brooklyn a remporté sa 8e victoire en 9 matches, cette nuit, en allant s'imposer à Washington. Pas de drama, pas trop d'interrogations, juste une équipe qui carbure et empile les succès dans l'espoir de remonter suffisamment au classement pour assurer l'avantage du terrain en playoffs.

Face aux Wizards, Kevin Durant (30 pts) et Kyrie Irving (24 pts) ont paru bien reposés après leur match off et ont piloté cette nouvelle victoire de leur équipe malgré les 62 points cumulés du trio Porzingis-Kuzma-Barton. Les Nets sont 4e à l'Est, à deux victoires de pouvoir doubler les Cavs, 3e.

- Cleveland, justement, est la dernière victime du réveil des Spurs. San Antonio, après avoir subi 11 défaites de suite, vient de décrocher un troisième succès consécutif en disposant des Cavs. L'homme de la fin de match est clairement Keldon Johnson (21 pts), qui a contré Donovan Mitchell sur la dernière action qui aurait pu permettre à la franchise de l'Ohio de l'emporter. Sur cette séquence-clé, on peut voir Gregg Popovich au bord du terrain mimer la posture défensive nécessaire à 73 ans. Pop a toujours la flamme, c'est indéniable.

- Les spectateurs du match Memphis-Atlanta ont dû être un peu dégoutés de voir que les deux équipes avaient mis du beau monde au repos, à commencer par Ja Morant et Trae Young. Les fans des Grizzlies ont quand même vu leurs protégés prendre le dessus et conforter leur 2e place à l'Ouest. Il faut dire que Tyus Jones (22 pts, 11 pds) est l'un des meilleurs meneurs back up de la ligue et que Jaren Jackson Jr était d'humeur particulièrement féroce sur le plan défensif. "JJJ" a battu son record de contres en NBA avec... 8 blocks, pour guider Memphis vers une 6e victoire consécutive.

Atlanta n'a pas existé dans la peinture (72-42).

- Les Mavs ont survécu au record en carrière égalé de Shai Gilgeous-Alexander et à un comeback tardif du Thunder. Malgré les 42 points de "SGA", Dallas a évité une troisième défaite de suite, en partie grâce au double-double de Luka Doncic (38 pts, 11 rbds). Après avoir pris 29 points dans les dents face aux Bulls sans le Slovène, les Texans retrouvent un peu le moral, sans se départir de ce sentiment qu'ils sont très loin du compte lorsqu'il n'est pas sur le parquet.