Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Sixers : 94-105

Blazers @ Grizzlies : 122-112

Nets @ Celtics : 96-139

Thunder @ Rockets : 106-112

Warriors @ Wolves : 114-119, après prolongation

Kings @ Spurs : 99-109

Raptors @ Jazz : 128-131

Hawks @ Suns : 132-100

Le classement

- Les Wolves ont besoin de victoires marquantes pour prendre confiance en eux dans cette deuxième partie de saison. Battre les Warriors en prolongation à domicile, c'est plutôt dans la thématique. Malgré l'absence de Rudy Gobert, touché à l'aine, Minnesota a trouvé les ressources pour dominer Golden State.

D'Angelo Russell a fait le gros du boulot dans le 4e quart-temps (14 de ses 29 pts) avant de prendre sa 6e faute en début d'overtime et de donner les clés du camion à Anthony Edwards. Muet dans le 4e quart-temps, AntMan a inscrit 4 points précieux (27 en tout) durant la prolongation. Les Wolves étaient menés de 11 points au début du 4e, mais Stephen Curry (29 pts) et ses camarades ont baissé pavillon par la suite après trois victoires consécutives.

Comme souvent cette saison, Naz Reid (24 pts, 13 rbds, 4 pds) a été impeccable.

Timberwolves got the OT win behind a strong team performance 👀 Naz Reid: 24 PTS, 13 REB, 4 AST

Ant Edwards: 27 PTS, 6 REB, 5 AST

D'Angelo Russell: 29 PTS, 7 Threes pic.twitter.com/F1HVQ2dJzM — NBA (@NBA) February 2, 2023

- Même constat pour Portland, il faut convaincre et remonter au classement. Dominer les Grizzlies à Memphis était aussi une bonne idée dans cette optique. En voyant Jerami Grant et Jusuf Nurkic sortir sur blessure en première mi-temps, on s'est dit que c'était mal embarqué pour les Blazers. C'était sans compter Damian Lillard (42 pts, 10 pds) et un 4e quart-temps redoutable de sa bande (38-22) pour décrocher une 4e victoire en 5 matches. Le niveau de jeu de "Dame" depuis quelques semaines est assez énorme et si Portland, 11e à l'heure de ces lignes, se retrouve en post-saison, nul doute sur le nom du principal responsable.

42 points

8 rebounds

10 assists

5 threes Dame drops 30+ for the 5th straight game 🔥 pic.twitter.com/IDvMayxgAD — NBA (@NBA) February 2, 2023

Du côté de Memphis, c'est plus compliqué en ce moment. En dépit des 32 points, 12 passes et 9 rebonds de Ja Morant ou de la block party de Jaren Jackson Jr (18 pts, 6 blks), les Grizzlies sont sur une série de 6 défaites en 7 matches et ont été décroché par Denver en tête de l'Ouest.

- Les Celtics ont commis un acte de violence assez innommable cette nuit. Boston a explosé Brooklyn au TD Garden, sans aucune espèce de pitié. Les hommes de Joe Mazzulla ont été ultra-dominateurs des deux côtés du terrain en shootant à 60% en attaque pour 139 points, tout en limitant les Nets sous la barre des 100 points. Les C's ont compté jusqu'à... 49 points d'avance et finissent quand même à +43 sans avoir eu à épuiser leurs cadres.

Pour la 8e fois de la saison, Jayson Tatum (31 pts) et Jaylen Brown (26 pts) ont inscrit au moins 25 points tous les deux. Fans des Nets, ne regardez surtout pas le premier quart-temps (46-16), il devrait être interdit aux moins de 18 ans.

- Domantas Sabonis mériterait d'être titulaire au All-Star Game cette année, c'est aussi simple que ça. L'intérieur des Kings a encore été énorme cette nuit sur le parquet de San Antonio, avec sa meilleure performance offensive de la saison. Sacramento a pris le dessus sur les Spurs, en partie parce que le Lituanien était inarrêtable en attaque. Ses 34 points et 11 rebonds à 15/20, combinés aux 31 points et 10 passes de De'Aaron Fox ont conforté la 3e place des Californiens à l'Ouest.

A big night for Domantas Sabonis and De'Aaron Fox in the Kings W 💪 Sabonis: 34 PTS, 11 REB, 4 AST

Fox: 31 PTS, 10 AST, 3 STL pic.twitter.com/DgjNLJn84F — NBA (@NBA) February 2, 2023

- Les Sixers ont pris leur revanche sur le Magic, l'équipe responsable de la fin de leur série de 7 victoires de suite en début de semaine. Philadelphie ne s'est pas promené, mais l'essentiel est là avec une 8e victoire en 9 matches, décrochée grâce à Joel Embiid (28 pts, 11 rbds) et James Harden (26 pts, 10 pds, 9 rbds), suffisamment fiable, notamment en fin de match, pour éviter un back to back déplaisant.

Malgré cette défaite, Orlando reste l'équipe la plus en progression depuis la mi-décembre avec un bilan de 15-12, eux qui avaient début par un 5-20.

- Lauri Markkanen sait qu'il a de bonnes chances d'être All-Star dans les prochaines heures grâce au choix des coaches et il se comporte en tant que tel. Le Finlandais a fini avec 28 points et 13 rebonds lors de la courte mais précieuse victoire contre Toronto cette nuit. Pourtant, l'homme du match est peut-être bien son coéquipier Mike Conley. Le meneur vétéran, au-delà de ses 19 points et 8 passes, a été décisif en réussissant une action à trois points et deux lancers dans le money time, tout en provoquant la 6e faute de Pascal Siakam.

Fred VanVleet, souvent cité comme un candidat au départ avant la deadline, a fait tout ce qu'il a pu pour que les Raptors l'emportent. Le meneur All-Star a signé le deuxième triple-double de sa carrière en NBA avec 34 points, 12 rebonds et 10 passes.

- Les Rockets sont dans une période plutôt intéressante depuis 5 matches (3 victoires, 2 défaites) après avoir perdu 18 de leurs 19 matches précédents. Le rookie Tari Eason, en particulier, montre de bonnes choses comme cette nuit lors du succès face à Oklahoma City. Eason a battu son record de points en NBA (20) et y a ajouté 13 rebonds, là aussi sa meilleure performance, tout en sortant du banc. Eric Gordon (25 pts), qui doit prier pour un départ dans les prochains jours avant la deadline, a réussi un joli showcase pour rappeler aux franchises plus ambitieuses qu'il existe.